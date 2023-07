Apple publie une mise à jour 10M4372 pour les Beats Studio Buds

Pour améliorer l'expérience utilisateur, Apple a décidé de lancer une nouvelle mise à jour logicielle à destination de ses Beats Studio Buds. Les propriétaires de ces écouteurs sans fil peuvent bénéficier dès maintenant d'une nouvelle version qui se présente comme étant le firmware 10M4372.

Les Beats Studio Buds se mettent à jour

Depuis le mois de novembre 2022, les Beats Studio Buds n'avaient pas reçu de mise à jour logicielle, Apple vient d'en publier une nouvelle cette nuit faisant passer le firmware de 10M2155 à 10M4372. Comme à son habitude, le géant californien ne mentionne pas les changements qu'apporte ce nouveau firmware, toutefois, cela pourrait améliorer la rapidité de la connexion en Bluetooth ou encore la réduction active de bruit.

Comment mettre à jour des Beats

Il n'y a pas de moyen de mettre à jour manuellement le logiciel des écouteurs Beats, le firmware est installé lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil iOS. En plaçant les Beats dans leur étui, en les connectant à une source d'alimentation, puis en les jumelant à un iPhone ou un iPad, la mise à jour devrait s'effectuer après un court laps de temps.

Nous mettrons à jour l’article si nous trouvons des changements notables après l'installation de la mise à jour du firmware sur les Studio Buds.

