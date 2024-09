Apple déballe les nouveaux Beats Solo Buds en vidéo

Apple est sur tous les fronts. En marge de la semaine des développeurs, WWDC 24, qui vient de s'achever, la société basée à Cupertino a partagé une vidéo de déballage des Beats Solo Buds sur YouTube, offrant un aperçu plus détaillé des écouteurs sans fil les moins chers de sa gamme avant leur lancement la semaine prochaine.

La vidéo des Solo Buds

Ce qui est généralement l'apanage des YouTubers a été réalisé directement par Apple. Afin d'être certaine que l'on fasse les choses bien, elle a carrément réalisé une vidéo de déballage des Solo Buds, des écouteurs sans fil à prix canon et qui proposent de sérieux arguments pour éclipser la concurrence, même les AirPods 2 d'Apple.



Vendus au prix de 89,99 euros, les Beats Solo Buds offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie, un étui de transport (sans batterie) rechargeable par USB-C, un son Beats percutant avec annulation passive du bruit (grâce aux embouts) et la prise en charge de Localiser sur iOS et Android.



Une femme, visiblement sportive car c'est la cible principale, déballe les écouteurs. On y découvre le contenu de la boîte, mais aussi l'appairage sur iPhone et Android, ainsi que les gestes de contrôle et la recharge.

Les Beats Solo Buds en détails

Les Beats Solo Buds, malgré leur petite taille et leur étui compact, offrent donc un son puissant grâce à une architecture acoustique personnalisée. Les transducteurs à deux couches et les évents découpés au laser améliorent la performance audio tout en réduisant les micro-distorsions. Ces écouteurs sont conçus pour le confort avec des embouts de quatre tailles différentes, incluant une nouvelle taille XS.



Ils offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie et peuvent être rechargés rapidement grâce à la fonctionnalité Fast Fuel, offrant 1 heure d'écoute après seulement 5 minutes de charge. Compatibles avec iOS et Android, les Solo Buds permettent un jumelage simple et rapide sur les deux systèmes (contrairement aux AirPods), ainsi que des fonctionnalités de localisation via les applications Localiser sur iOS et Localiser mon appareil sur Android.



Chaque écouteur est équipé d'un microphone optimisé pour la reconnaissance des bruits, garantissant une qualité d'appel exceptionnelle. Le Bluetooth classe 1 assure une connexion sans fil fiable et étendue. Les écouteurs sont livrés avec un étui de transport, quatre tailles d’embouts, et une carte de garantie. Ils peuvent être rechargés directement depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur pour une plus grande autonomie lors de vos déplacements.

Vous trouverez plus de détails sur les écouteurs dans notre article de présentation des Beats Solo Buds à la fin du mois d'avril.

Acheter les Solo Buds

Les Beats Solo Buds seront disponibles en précommande sur la boutique en ligne d'Apple à partir du mardi 18 juin, avant un lancement prévu le jeudi 20 juin. Les partenaires devraient aussi les vendre. Amazon propose par exemple le modèle du dessus, les Studio Buds, en super promotion à 117 euros au lieu de 189 euros.

