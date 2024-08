Voici les nouveaux Beats Solo Buds à 89 € !

Parallèlement au lancement du Beats Solo 4 aujourd'hui, Apple a également annoncé les nouveaux Beats Solo Buds. Les nouveaux écouteurs offrent une conception véritablement sans fil, l'isolation passive du bruit et une autonomie impressionnante de 18 heures pour un prix mini de 89,99 euros.



Il s'agit des écouteurs sans fil les plus abordables jamais commercialisés par Apple.

La gamme Beats en 2024

Beats abandonne les Beats Studio Buds avec le lancement des Beats Solo Buds. Voici le détail complet de la gamme d'écouteurs Beats :

Beats Flex

Beats Solo Buds (disponible en juin)

Beats Studio Buds+ (disponible en juin)

Beats Fit Pro

Powerbeats Pro

Les Beats Solo Buds 2024

Annoncés pour le mois de juin prochain, les nouveax Solo Buds de Beats sont incroyables sur le papier. Bien qu'ils soient dépourvus de fonctions telles que l'annulation active du bruit, la lecture/pause automatique ou encore du mode Transparence, ils offrent un ensemble de caractéristiques qui nous font oublier les AirPods 2 d'Apple, actuellement les moins chers de la gamme.



De conception intra-auriculaire, les Beats Solo Buds sont proposés avec quatre tailles d'embouts (XS, S, M et L) et offrent une « isolation passive du bruit ». Ils sont dotés d'une puce Beats personnalisée qui permet un appairage par simple pression sur iOS et Android. Mieux, on peut les retrouver facilement grâce à l'intégration au réseau Localiser d'Apple et au réseau Find My Device de Google.



Chaque écouteur Beats Solo Bud est doté d'un bouton « b » qui permet de contrôler la lecture, de répondre aux appels et d'activer Siri. Comme pour les autres écouteurs Beats et les AirPods, la fonction du bouton « b » peut être personnalisée dans l'application Réglages.



Côté technique, Beats précise que chaque écouteur est doté de transducteurs à double couche conçus pour minimiser les micro-distorsions sur la courbe de fréquence, garantissant un son haute-fidélité d'une clarté et d'un détail sans compromis.



Pour les appels, chaque écouteur est équipé d'un microphone personnalisé alimenté par un algorithme avancé d'apprentissage du bruit. Profitez d'une portée étendue et de moins d'interruptions grâce à la technologie Bluetooth de classe 1.

Mais le plus impressionnant est de loin l'autonomie de la batterie. Beats affirme que les écouteurs peuvent offrir jusqu'à 18 heures d'autonomie. Oui c'est ce qui est indiqué sur la fiche technique officielle, sans compter le boîtier de chargement !



La raison est la suivant, l'étui ne contient pas de batterie, il s'ait d'un rangement avec un port USB-C pour la recharge globale. Un bon compromis qui permet de réduire les coûts et d'alléger le boîtier.

Les Solo Buds sont dotés de la plus longue batterie d'écouteurs jamais conçue par Beats, avec jusqu'à 18 heures d'écoute. Lorsqu'il est temps de les recharger, placez vos écouteurs dans l'étui tout en les connectant à un câble USB-C. Pour plus de puissance en déplacement, ils peuvent se recharger directement depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Les Beats Solo Buds prennent également en charge la fonction Fast Fuel, qui permet de bénéficier d'une heure de lecture avec une charge de 5 minutes.

Prix et disponibilité des Solo Buds

Les écouteurs Beats Solo Buds seront disponibles en France en juin au prix de 89,99 €. Vous aurez le choix entre quatre couleurs différentes : Noir mat, Gris orange, Mauve polaire et Rouge transparent. Une super idée pour les petits budgets et les cadeaux !