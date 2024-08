Beats annonce le casque Beats Solo 4

La marque Beats détenue par Apple a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau casque : le Solo 4. Annoncé par les rumeurs depuis plusieurs mois, la dernière génération apporte son lot de nouveautés avec des caractéristiques fortement améliorées. Découvrez tout ce qu’a annoncé Beats pour son nouveau casque haut de gamme qui est prêt à concurrencer les plus grands du secteur, dont les Bose, Sony et ... Apple AirPods Max !

Voici le Beats Solo 4

Beats a officiellement lancé aujourd’hui son tout dernier modèle, le Beats Solo 4. Ce casque, qui représente la nouvelle génération de la célèbre ligne Solo, offre une meilleure autonomie, des caractéristiques améliorées ou encore de nouvelles fonctionnalités. Comme vu dans les rumeurs, il s'agit d'un excellent casque à la fois léger et au son puissant.

Un design repensé pour une expérience optimale

Le Beats Solo 4 n’est pas seulement un plaisir pour les yeux avec son design élégant disponible en noir mat, bleu ardoise, et rose nuage, il est également conçu pour offrir un confort inégalé. Pesant seulement 217 grammes, ce casque intègre des coussinets d’oreille UltraPlush et un bandeau flexible, garantissant une écoute prolongée sans inconfort.



Côté performances, le Beats Solo 4 ne fait aucun compromis, équipé de transducteurs de 40 mm, il promet une amélioration majeure de l’acoustique. Le support de l’audio spatial personnalisé pour les appareils Apple et une isolation acoustique passive efficace sans l’annulation active du bruit (ANC), le positionnent comme un choix de prédilection pour les audiophiles.

Autonomie et connectivité avancées

Avec jusqu’à 50 heures d’autonomie en lecture sans fil et 36 heures pour les appels, le Beats Solo 4 est conçu pour assurer de longues sessions d’écoute. Une fonction de charge rapide permet également de regagner 5 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge via USB-C, qui supporte aussi l’audio sans perte.



Les options de connectivité sont plus flexibles que jamais, avec la possibilité de passer facilement du Bluetooth sans fil à une connexion via USB-C ou un jack 3.5 mm, permettant d’écouter de la musique tout en chargeant le casque.

Compatibilité et fonctionnalités intelligentes

Le Beats Solo 4 assure une compatibilité fluide avec iOS et Android, il prend en charge les services Localiser d’Apple et Find My Device de Google pour localiser facilement le casque en cas de perte. De plus, l’activation vocale “Dis Siri” et le bouton ‘b’ pour les commandes de musique et les appels rendent son utilisation incroyablement intuitive.



Disponible dès maintenant pour 229,95€ sur l'Apple Store en ligne, le Beats Solo 4 comprend également un étui en nylon élégant, équipé de compartiments pour câbles et une fermeture éclair latérale, assurant à la fois protection et style lors de vos déplacements.



Le Beats Solo 4 est une belle évolution dans l’univers des casques, combinant style, confort, et technologie de pointe pour une expérience d’écoute optimale pour les fans de musiques modernes comme le Hip-Hop (mais pas uniquement).



L'AirPods Max peut trembler.