Beats célèbre les 15 ans de Minecraft avec une édition spéciale de son Beats Solo 4

La marque Beats est loin d'être à sa première collaboration pour dynamiser les ventes de ses casques et écouteurs sans fil. Si les partenariats avec des rappeurs sont plus fréquents, Beats vient de dévoiler un partenariat pour le moins surprenant, la marque s'associe avec Minecraft à l'occasion des 15 ans d'existence du jeu.

Beats x Minecraft

Dans le cadre d'une nouvelle collaboration, la marque Beats vient de dévoiler une édition spéciale et inédite de son Solo 4. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, le casque a une finition noire avec des motifs qui font penser à l'univers de Minecraft. Au cas où on pourrait douter de la collaboration, Beats a ajouté le logo "Minecraft" en haut du casque, ce qui en fait une édition très rare.



Pour les consommateurs qui aiment le sens du détail, les designers de Beats ont également ajouté les mêmes motifs du casque sur la pochette de rangement, on peut apercevoir un coloris noir avec les motifs Minecraft et logo Beats en vert.

En achetant le casque Beats x Minecraft Special Edition Solo 4, les clients recevront aussi un code unique permettant d'obtenir un accessoire de casque exclusif pour leur personnage dans le jeu Minecraft.

Avec toute la puissance du

Beats Solo 4

Au-delà de cette apparence inédite, on retrouve toutes les caractéristiques et fonctionnalités du Beats Solo 4 : une qualité sonore exceptionnelle, une autonomie de batterie prolongée pouvant atteindre jusqu'à 40 heures, un confort d'écoute optimisé grâce aux coussinets en mousse à mémoire de forme, ainsi qu'une connectivité sans fil Bluetooth de classe 1 offrant une portée étendue et une connexion stable.



De plus, le casque intègre des commandes intuitives sur le côté pour la gestion de la musique, des appels et le contrôle du volume. Il est également équipé de la technologie Fast Fuel, permettant de bénéficier de 3 heures d'écoute avec seulement 5 minutes de charge. La compatibilité avec les assistants vocaux comme Siri et Google Assistant est assurée, facilitant les commandes vocales. Le Beats Solo 4 intègre des drivers acoustiques finement réglés pour une réponse en fréquence large et une distorsion minimale, offrant ainsi une expérience d'écoute immersive et dynamique.



Le casque Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 sera disponible dès jeudi au prix de 199,99 dollars aux États-Unis. Aucune information n'a été divulguée quant à un lancement en France.