Le Beats Solo 4 approuvés par la FCC (màj x2 : nouveautés)

Pour connaître la commercialisation imminente d'un nouveau produit Apple, l'une des solutions est de surveiller la base de données de la FCC aux États-Unis. En effet, quand Apple commercialise un nouveau produit, celui-ci doit être enregistré au préalable dans cette agence américaine indépendante. De récentes informations venant de la FCC montrent qu'un nouveau casque sans fil de la marque Beats est en approche...

Le Beats Solo 4 disponible d'ici quelques semaines ?

Apple serait sur le point de rafraîchir sa ligne de casques supra-auriculaire avec l'introduction imminente du Beats Solo 4. Cette annonce est directement en lien avec la récente apparition de documents réglementaires de la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis qui suggèrent une annonce et un lancement proches, tant sur le territoire américain qu'à l'international.



Le nouveau Beats Solo 4 promet une palette de couleurs avec des options en noir, rose et bleu qui sont susceptibles de plaire à une large audience. Au-delà de l'esthétique, des indices trouvés dans le code de la Release Candidate d'iOS 17.4 laissent penser que le Beats Solo 4 pourrait être compatible avec l'audio spatial, une fonctionnalité qui gagne en popularité et qui pourrait être exploitée par Apple pour promouvoir à la fois le nouveau casque et son service de streaming musical, Apple Music.

Sur le plan du design, le Beats Solo 4 devrait garder une silhouette familière à celle de son prédécesseur, le Solo 3, tout en intégrant des ajustements inspirés du Beats Studio Pro. On retrouverait également une amélioration de la qualité sonore et l'adoption d'un port USB-C, s'alignant sur les tendances actuelles de l'industrie et sur les améliorations apportées précédemment avec le Beats Studio Pro.



Le Beats Solo 3, lancé initialement en 2016, n'a pas connu de mise à jour majeure depuis sa sortie, à l'exception de l'introduction de nouveaux coloris et de plusieurs partenariats avec d'autres marques pour des éditions limitées.



Avec les documents de la FCC désormais publics et les indices glissés dans les mises à jour logicielles, le lancement du Beats Solo 4 semble être à portée de main. Pour le moment, il est impossible de dire précisément quand ce nouveau casque sera disponible.

Mise à jour : Les nouveautés du Solo4

Côté nouveautés, le Beats Solo4 améliorera l'expérience Spatial Audio grâce à la prise en charge du suivi dynamique de la tête, ainsi que la qualité globale du son grâce à des transducteurs améliorés et à une acoustique rééquilibrée. Plus précisément, les casques Solo4 seront dotés de transducteurs de 40 mm sur mesure qui promettent une meilleure clarté et une plus grande portée.



Apple a également prévu de faire passer les Beats Solo4 à l'USB-C pour la recharge et l'audio haute résolution sans perte. Les écouteurs Solo4 conserveront également le port audio de 3,5 mm pour le son sans perte, sans alimentation par batterie.



En termes d'autonomie, le casque Solo4 gagne 10 heures de batterie supplémentaires par rapport au Solo3, ce qui porte le total à 50 heures. La recharge Fast Fuel de seulement 10 minutes offre jusqu'à 5 heures de lecture sans fil.



Comme tous les Beats modernes, le Solo 4 prendra en charge de l'appairage par simple pression sur une touche pour Android, et la prise en charge de Localiser fonctionnera à partir des appareils iCloud.

En outre, le futur casque offrira la prise en charge du Bluetooth 5.3, une qualité d'appel améliorée grâce aux micros à formation de faisceau qui utilisent des algorithmes de ciblage de la voix pour plus de clarté, et un poids plume. De quoi plaire à ceux qui ont trouvé l'AirPods Max trop lourd.

Mise à jour du 24/04

De nouvelles animations découvertes dans la dernière version bêta du logiciel Vision Pro d'Apple suggèrent fortement qu'Apple se prépare à sortir la quatrième version de son casque Beats Solo.



En effet, nous avons découvert de nouvelles animations de synchronisation dans la version bêta 3 de visionOS 1.2. Quatre fichiers vidéo en boucle et un fichier PLIST inclus dans la version bêta laissent présager la sortie imminente du Beats Solo 4.