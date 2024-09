iOS 17.4 RC cache le casque Beats Solo 4

Lors du lancement d’une nouvelle version d’iOS, il est toujours intéressant de regarder le code de la mise à jour. Parfois, un nouveau produit qui n’a pas encore été annoncée se cache à l’intérieur. Suite à la publication d’iOS 17.4 Release Candidate ce soir, un développeur a trouvé une petite pépite : un nouveau produit Beats !

Le Beats Solo 4 se dévoile

Dans les entrailles de la version Release Candidate d’iOS 17.4, des découvertes intrigantes ont été faites, révélant ce qui semble être les prémices du casque Beats Solo 4. Cette trouvaille suggère qu’Apple se prépare à annoncer officiellement son dernier ajout à la gamme Beats dans un avenir proche. Le Beats Solo 4, attendu pour être dévoilé officiellement au cours de l’année, promet de marquer un renouveau. Avec un design s’inspirant fortement du Beats Studio Pro lancé l’année dernière, le nouveau modèle va avoir pour objectif de séduire par son esthétique raffinée et ses innovations technologiques.

Le dernier casque de la série Solo, le Beats Solo 3, a été lancé en septembre 2016, ce modèle avait marqué une étape importante pour Beats, en étant le premier à intégrer la puce W1 d’Apple, permettant une connexion rapide et fluide avec les appareils Apple. Fort de son autonomie allant jusqu’à 40 heures et de la fonction Fast Fuel qui offre 3 heures d’écoute après seulement 5 minutes de charge, le Beats Solo 3 a été acclamé par les critiques. L’arrivée du Beats Solo 4 promet de relancer les ventes Beats après une série de collaborations fructueuses ces derniers mois.

Quelles nouveautés ?

Parmi les nouveautés attendues, le Beats Solo 4 devrait arborer un port USB-C, un changement bienvenu qui s’aligne sur les standards actuels de connectivité. De plus, une des fonctionnalités les plus anticipées est l’intégration de la technologie Audio Spatial, promettant une expérience d’écoute immersive. En ce qui concerne les autres fonctionnalités et caractéristiques, pour l’instant aucune rumeur « majeure » n’a dévoilé d’informations sérieuses à propos du Beats Solo 4.



Source