Une super promotion sur les écouteurs Beats Solo Buds à 59 € !

Les Beats Solo Buds, lancés en juin dernier, débarquent enfin dans notre rubrique « Promotions ». Déjà qu'ils sont vendus à prix canon, normalement à 89 €, ces alternatives aux AirPods 4 d'Apple offre tout ce qu'il faut pour profiter d'un bon son sans se ruiner. Et avec la réduction du jour, c'est encore mieux. Une superbe idée cadeau qui peut être livrée en 24 heures !

Les Beats Solo Buds en quelques mots

Puce Beats faite par Apple

Son Beats avec des basses percutantes

Bluetooth de classe 1 (codecs SBC et AAC)

Autonomie de la batterie : 18 heures sur une seule charge

Port de charge : USB-C

Configuration à une touche, appairage iCloud, transfert iPhone/Apple Watch, support Localiser (iOS et Android), partage audio (iOS), commutation audio (Android)

Couleurs : Noir mat, gris orageux, violet arctique, rouge transparent (on adore)

Prix public : 89,99 €

Notre avis sur les Beats Solo Buds

Comme vu lors de notre test des Beats Solo Buds à l'été 2024, les derniers écouteurs de la filiale d'Apple adoptent un design intra-auriculaire sans tige avec des embouts en silicone en quatre tailles pour un ajustement parfait et une annulation passive du bruit. Leur boîtier ultra-compact, sans batterie intégrée, est plus petit que celui des concurrents. Les commandes sont simples, avec des pressions pour contrôler la lecture et les assistants vocaux.



Sans batterie dans le boîtier, les écouteurs sans fil de Beats promettent tout de même 18 heures d'autonomie. Une charge de 5 minutes offre même une heure de lecture, de quoi éviter les pénuries pour aller à la salle de sport.



Pour moins de 90 €, les Solo Buds offrent un son haute fidélité grâce à des transducteurs à double couche, bien que sans ANC ou mode Transparence. La détection automatique des écouteurs dans les oreilles n'est pas non plus de la partie (pour mettre en pause / lecture sans rien faire) mais ces modèles proposent un son de qualité et équilibré, faisant d'eux les meilleurs écouteurs sans fil à moins de 100 €, voire même à moins de 140 €.



Les Solo Buds de Beats se démarquent par leur design, leur autonomie et leur intégration avec iOS et Android. Au-dessus, il faut passer sur les AirPods 4.

Acheter les Beats Solo Buds

Comme expliqué, les Beats Solo Buds sont normalement vendus à 89 € chez les revendeurs, mais avec la promotion, vous les avez à -33 % :

59 € sur Amazon

Livraison en 24 heures pour les abonnés Prime, de quoi faire un joli cadeau pour un ado, un ami ou un parent !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.