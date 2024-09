Les Beats Solo Buds en commande le 18 juin

Annonicés fin avril, les Beats Solo Buds seront disponibles à la commande à partir du mardi 18 juin, pour un lancement deux jours plus tard en magasin, le jeudi 20 juin. L'occasion de rappeler qu'il s'agit des écouteurs sans fil les plus abordables d'Apple, la marque appartenant à l'entreprise américaine depuis 2014.

Le rendez-vous est pris !

Vendus au prix de 89 euros, les Beats Solo Buds offrent une autonomie de 18 heures et sont livrés dans le plus petit étui jamais conçu par la marque qui se distingue par un son puissant, peu importe le modèle. L'astuce consiste à avoir retiré la batterie du boîtier, une source d'alimentation externe doit être connectée à l'étui via USB-C pour recharger les écouteurs.

Les écouteurs Beats Solo Buds sont dotés d'une architecture acoustique sur mesure avec des transducteurs à double couche conçus pour minimiser les micro-distorsions et d'un design ergonomique avec quatre tailles d'embouts pour un ajustement précis. Les Beats Solo Buds ne disposent pas d'un système actif de réduction du bruit, mais ils offrent une isolation passive (grâce aux embouts) pour améliorer la qualité audio. La conception personnalisée du microphone, associée à un algorithme avancé d'apprentissage du bruit, permet d'améliorer la qualité des appels.



Les Beats Solo Buds seront lancés chez Apple et chez les revendeurs agréés en quatre couleurs : Noir mat, Gris orange, Mauve polaire et Rouge transparent. Aux États-Unis, la couleur mauve sera une exclusivité d'Apple et de Target, à la fois en magasin et en ligne. En France, nous n'avons pas encore l'information sur une éventuelle limitation des coloris.

En tout cas, pour 89 €, vous ne trouverez aucun AirPods sur le marché. Mieux, les écouteurs Beats profitent de l'appairage facile sur iOS ET Android, un plus non négligeable. Une formidable idée de cadeau pour les jeunes.



PS : la gamme du dessus, les Studio Buds, sont en super promo actuellement.