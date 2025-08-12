Beats x Kiko Kostadinov : une édition limitée pour la Beats Pill

Beats by Dre dévoile une collaboration inédite avec le créateur de mode bulgare Kiko Kostadinov, donnant naissance à une version exclusive du Beats Pill qui mêle savoir-faire artistique et performance audio.

Beats x Kiko Kostadinov : une nouvelle Beats Pill en édition limitée

Beats by Dre s’associe au créateur de mode bulgare Kiko Kostadinov pour proposer une version limitée du célèbre haut-parleur Beats Pill. Cette collaboration mêle technologie et design, offrant un objet à la fois fonctionnel et artistique.

Le modèle arbore une esthétique unique baptisée « Kiko Gray », associée à une grille personnalisée inspirée de la géométrie ornementale et du savoir-faire thrace, en hommage aux racines bulgares du créateur. Un cordon tressé complète le design, rappelant les talismans traditionnels utilisés lors de cérémonies folkloriques.

Côté technique, la Beats Pill conserve les performances du modèle standard : son immersif, autonomie de 24 heures, recharge rapide, port USB-C, et résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP67.

Cette édition limitée sera disponible dès le 15 août, exclusivement sur le site officiel de Kiko Kostadinov et dans ses boutiques de Los Angeles et Tokyo. Rappel : l’artiste de cette collaboration est Kiko Kostadinov, reconnu pour ses créations avant-gardistes mêlant influences culturelles et approche contemporaine du design.

Le Beats Pill, dans sa version classique comme dans cette édition spéciale, est pensé pour être un compagnon audio polyvalent. Léger et facilement transportable, il offre un son puissant malgré sa taille compacte, avec une scène sonore claire et équilibrée pour 170 €.

Sa connectivité Bluetooth assure une compatibilité large avec smartphones, tablettes et ordinateurs, et sa certification IP67 le rend idéal pour une utilisation en extérieur, que ce soit à la plage, en pique-nique ou lors de déplacements.