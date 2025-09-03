Beats Studio Pro, Solo 4 et Solo Buds : Apple prépare de nouvelles couleurs

Apple prépare discrètement de nouvelles déclinaisons colorées pour sa gamme Beats, selon des informations récemment découvertes dans le code interne de la marque. Cette stratégie s'inscrit dans la tradition d'Apple d'enrichir régulièrement sa palette chromatique pour renouveler l'intérêt des consommateurs.

Des teintes inédites pour les casques Beats Studio Pro

Les futurs Beats Studio Pro devraient accueillir deux nouvelles couleurs baptisées "Dark Slate" et "Pink" en interne. Ces dénominations pourraient correspondre aux coloris "Sand Gray" et "Soft Pink" évoqués précédemment, Apple utilisant souvent plusieurs noms de code pour une même teinte durant le développement. Actuellement proposés à 399 euros, les Studio Pro existent déjà en Navy, Moka, Bleu Nuit et Sable.

Cette diversification chromatique reflète l'approche d'Apple avec ses iPhone, où les nouvelles couleurs permettent de relancer les ventes sans modifications techniques majeures — bien que la marque semble abandonner cette stratégie depuis quelques générations. Le constructeur californien maîtrise parfaitement cette recette marketing qui fonctionne particulièrement bien sur le segment audio.

Solo 4 et Solo Buds enrichissent leur gamme

Les Beats Solo 4, vendus 229 euros, s'apprêtent à recevoir des finitions "Rose Gold" et "Champagne Gold" qui viendraient compléter les actuels Noir Mat, Bleu Ardoise, Rose Paster et l'édition spéciale JENNIE Ruby Red (non disponible en Europe).

Plus surprenant, les Solo Buds d'entrée de gamme (89 euros) devraient adopter une teinte crème appelée "Icing" en interne, visible sur les premières images divulguées. Cette couleur beige-jaunâtre tranche avec les coloris plus classiques Noir, Gros Orange, Mauve Polaire et Rouge Transparent disponibles actuellement.

Apple pourrait dévoiler ces nouveautés lors de son événement du 9 septembre, traditionnellement consacré aux iPhone mais qui accueille régulièrement des annonces accessoires. Cette synchronisation permettrait d'harmoniser l'offre Beats avec les nouvelles couleurs des futurs iPhone 17. En outre, de nouvelles coques Beats pour l'iPhone 17 pourraient également voir le jour.