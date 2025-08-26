🔥 Officiel : le keynote Apple de l'iPhone 17 daté au 9 septembre

Comme chaque année, Apple organisera son événement de rentrée pour dévoiler la nouvelle gamme d’iPhone 17, accompagnée d’autres produits innovants. Intitulé "Awe dropping", l’événement se tiendra le 9 septembre 2025 à 19h00 (heure française) au Steve Jobs Theater, en direct depuis l’Apple Park en Californie. Ce keynote, retransmis mondialement, mettra en lumière les iPhone 17, mais aussi potentiellement l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3, l’Apple Watch SE 3 et les AirPods Pro 3.

Nouveautés de la gamme iPhone 17

Points communs

Tous les modèles de la gamme iPhone 17 intégreront la puce A19, optimisée pour des performances accrues et pour tirer parti des avancées d’Apple Intelligence dans iOS 26. Un bouton d’action personnalisable, désormais généralisé à toute la gamme, offrira des raccourcis intuitifs. Un bouton de capture amélioré, avec des gestes pour le zoom et la mise au point, renforcera les capacités photographiques.

iPhone 17 et iPhone 17 Air

Les modèles standards (iPhone 17) et le nouvel iPhone 17 Air, remplaçant potentiel du modèle "Plus", proposeront un design affiné et des écrans plus fluides avec la technologie ProMotion (120 Hz). L’iPhone 17 Air se distinguera par une finesse extrême (5,5 mm) et un poids réduit, tout en conservant des performances élevées. Le premier "Air" affichera une diagonale inédite de 6,6 pouces.

iPhone 17 Pro et Pro Max

Les versions Pro conserveront les dalles OLED des iPhone 16 Pro (6,3 pouces pour le Pro, 6,9 pouces pour le Pro Max), mais vont recevoir un nouveau design de la face arrière, avec un large bandeau pour la partie appareil photo. En plus de cela, le zoom téléobjectif 5x sera étendu aux deux modèles, contre uniquement le Pro Max précédemment.



Une nouvelle puce A19 Pro offrira des performances graphiques et IA encore plus poussées, avec des améliorations significatives pour la photographie computationnelle. Apple aurait travaillé sur la dissipation de chaleur, ainsi que sur la prise de vue vidéo (8K ?). Le titane serait supprimé au profit du retour de l'aluminium pour gagner en poids.

Autres produits attendus

Apple Watch Series 11 : Une puce S11 plus rapide, ainsi que de nouveaux capteurs de santé.

Apple Watch Ultra 3 : Des améliorations pour les sportifs, avec une meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités de suivi d’activité. On attend aussi un écran plus grand.

Apple Watch SE 3 : Un boîtier en plastique pour réduire le coût, tout en intégrant des capteurs de santé modernisés.

AirPods Pro 3 : Une qualité sonore améliorée, une annulation active du bruit optimisée et potentiellement des fonctionnalités de santé, comme la mesure de la température corporelle via l’oreille.

Comment suivre l’événement ?

L’événement sera diffusé en direct sur le site d’Apple, YouTube, l’application Apple TV, ainsi que sur la page keynote d'iPhoneSoft et l’application iSoft (iOS, iPadOS, visionOS) avec des commentaires en français.