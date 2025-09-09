Apple ferme son Store en ligne avant la keynote des iPhone 17

La tradition se perpétue chez Apple : quelques heures avant son événement "Awe Dropping", la firme de Cupertino a mis hors ligne son Apple Store en ligne. Un signal fort qui confirme l'imminence des annonces tant attendues pour cette rentrée 2025.

La fermeture rituelle de l'Apple Store

Comme à chaque grande keynote, Apple a temporairement fermé son magasin en ligne ce matin. Les visiteurs sont accueillis par le message habituel "Nous revenons bientôt" accompagné de la mention "Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite.". Cette pratique, devenue quasi religieuse depuis des années, permet à Apple de préparer l'intégration de ses nouveaux produits dans son système de vente.

La boutique en ligne restera inaccessible jusqu'à la fin de l'événement qui commencera à 19h (heure française). Une attente qui ne fait qu'amplifier l'impatience des utilisateurs Apple du monde entier.

iPhone 17 et écosystème : que faut-il attendre ?

Cet événement "Awe Dropping" — un jeu de mots typiquement Apple sur "jaw dropping" (stupéfiant) — devrait marquer l'arrivée de la gamme iPhone 17. Les rumeurs évoquent notamment un modèle iPhone 17 Air, plus fin que ses prédécesseurs, ainsi qu'un iPhone 17 Pro doté d'un nouveau design arrière.

L'écosystème Apple devrait également s'enrichir avec de nouvelles Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3, sans oublier les AirPods Pro 3. iOS 26 et macOS Tahoe devraient aussi avoir droit à leurs dates de sortie officielles.