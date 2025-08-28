Eddy Cue voulait racheter Netflix et Tesla, Tim Cook a refusé

Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, a constamment plaidé pour des acquisitions d'envergure afin de combler d'un seul coup les lacunes dans le portefeuille d’Apple, mais le PDG Tim Cook a systématiquement rejeté ses propositions, dont Netflix et Tesla.

Une stratégie de bon père de famille

Un rapport de The Information a mis en lumière les efforts de Cue pour qu’Apple acquière des entreprises majeures comme Tesla et Netflix, toutes deux refusées par le successeur de Steve Jobs. L’instinct de Cue est de combler les écarts de produits par des acquisitions stratégiques, un rôle qui le distingue au sein de la direction d’Apple.



Les discussions sur l’acquisition de Tesla ont déjà été évoquées. L’an dernier, le New York Times a rapporté des pourparlers entre Apple et Tesla, et Elon Musk a confirmé avoir contacté Cook pendant les difficultés du Model 3, mais Cook a refusé la rencontre. À l’inverse, le Wall Street Journal a affirmé que Tim Cook avait proposé d’acquérir Tesla, Musk étant ouvert à l’idée à condition de devenir PDG d’Apple — une affirmation que les deux ont niée. L’abandon du projet de l'Apple Car, après une décennie et des milliards investis, souligne l’approche de "bon père de famille" d’Apple.



Dans la même veine, Netflix a longtemps été considéré comme une cible potentielle d’Apple, bien qu’aucune discussion crédible n’ait été confirmée. Cook a préféré se lancer seul, avec Apple TV+ en 2019. Pour le moment, difficile de dire s'il a eu raison.

Le rachat de Beats

Le seul succès notable de Cue fut de convaincre le patron d'Apple d’acquérir Beats en 2014 pour 3 milliards de dollars, surmontant le scepticisme des traditionalistes d’Apple. Aujourd’hui, Cue milite pour des acquisitions dans l’IA, avec Perplexity et Mistral comme principaux candidats, reflétant sa quête d’innovation par des deals.



La stratégie d’acquisition d’Apple, dirigée par Adrian Perica, vice-président du développement d’entreprise, privilégie la discipline financière. Par exemple, lors de l’acquisition de Shazam en 2018 pour 400 millions de dollars, l’équipe de Perica a calculé le prix en fonction des dépenses publicitaires d’Apple Music sur l’application, évitant les surévaluations. Cela contraste avec la volonté d’autres géants technologiques de payer des primes pour des startups visionnaires.



Si la vision de Cue avait prévalu, Apple aurait pu intégrer les véhicules électriques de Tesla ou la domination du streaming de Netflix, remodelant potentiellement son écosystème. Pensez-vous que Cook a eu raison ?