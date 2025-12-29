Voici les 10 produits Apple les plus attendus en 2026

Après une année 2025 riche en innovations avec le Liquid Glass, l’iPhone Air, les iPhone 17 Pro révolutionnés et de grands progrès dans ses puces Apple Silicon, Apple s’apprête à proposer en 2026 une gamme de produits novateurs dans toutes les catégories. L’année promet d’être excitante, avec des mises à jour majeures et des nouveautés très attendues. En premier lieu, l’iPhone Fold !

1. Premier iPhone pliable (iPhone Fold)

On commence donc par le plus attendu à la rédaction. Après l’iPhone Air, Apple innovera avec un iPhone Fold de type livre, doté d’un écran interne de 7,8 pouces et externe de 5,5 pouces. L’accent est mis sur l’absence de pli visible, un châssis en titane et peut-être Touch ID au lieu de Face ID. Ce modèle haut de gamme pourrait marquer l’entrée d’Apple sur le marché des pliables.

2. Nouvel Apple Studio Display

Apple, qui ne renouvelle pas souvent ses écrans externes (Pro Display XDR en 2019 et Studio Display en 2022), devrait lancer un ou deux nouveaux modèles début 2026. Disponibles en 27 pouces, ils intégreront des panneaux miniLED et une puce A19 Pro, contre l’A13 Bionic actuelle, pour une meilleure performance et une qualité d’image supérieure.

3. Apple Home Hub (HomePad)

Longuement évoqué à la rubrique rumeurs, ce hub domestique intelligent avec écran de 7 pouces et un nouveau système d’exploitation homeOS pourrait enfin arriver. Équipé d’une puce A18, celui qu’on appelle HomePad offrira un contrôle précis de la maison connectée et une assistance Siri améliorée. Similaire au Google Nest Hub ou à l’Amazon Echo Show, il dépendra des avancées d’Apple Intelligence pour un lancement probable en 2026.

4. Redesign du MacBook Pro

Pour la première fois depuis 2021, le MacBook Pro sera repensé : plus fin, avec écran OLED (une première sur MacBook), possible écran tactile et compatibilité 5G. Il embarquera la famille de puces M6, probablement le premier processeur en 2 nm d’Apple, pour des performances exceptionnelles.

5. MacBook d’entrée de gamme

Un nouveau MacBook positionné en dessous du MacBook Air, avec puce A18 Pro, écran 13 pouces et couleurs vives, à un prix autour de 699 $. Ce sera le premier MacBook à puce A-series, visant à concurrencer les ordinateurs bon marché.

6. iPad mini OLED

L’iPad mini 8 sera redessiné pour la première fois depuis 2021, avec un écran OLED (après l’iPad Pro), une puce A19 Pro et une meilleure résistance à l’eau, pour une expérience visuelle premium. Un appareil qui pourrait faire un carton si son prix reste le même.

7. Nouvelle Apple TV 4K

Attendue depuis longtemps (dernière mise à jour en 2022), la nouvelle Apple TV 4K arrivera probablement début 2026 avec une puce puissante comme l’A17 Pro, plus de RAM, Wi-Fi 7 et une intégration renforcée à Apple Intelligence. Elle offrira des performances accrues pour le streaming, le gaming console-quality et le contrôle domotique, avec une interface fluide et des recommandations personnalisées.

8. AirTags 2

Les traceurs AirTags de deuxième génération, retardés à début 2026, intégreront une puce ultra-wideband de nouvelle génération pour une localisation plus précise (jusqu’à trois fois plus loin), un haut-parleur plus sécurisé contre les usages malveillants et une meilleure intégration avec l’écosystème Apple, comme Vision Pro.

9. iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro et Pro Max, prévus pour l’automne 2026, apporteront Face ID sous l’écran (fin de la Dynamic Island), une puce A20 en 2 nm, une batterie plus grande (modèle plus épais), un appareil photo avec ouverture variable et des couleurs inédites comme brun ou bordeaux. Ce sera un bond en performances, autonomie et photographie.

10. HomePod mini 2

Le HomePod mini de deuxième génération, attendu début 2026, recevra une puce mise à jour (basée sur S10 ou plus), un son amélioré, une nouvelle puce sans fil N1 pour Wi-Fi 7 et Thread, ainsi que des couleurs inédites comme le rouge. Il supportera mieux Apple Intelligence et la nouvelle Siri, pour une expérience audio et domotique enrichie.



2026 s’annonce comme une année charnière pour Apple, avec des innovations dans l’affichage, la mobilité, la maison connectée et l’IA. Ces produits devraient renforcer l’écosystème et attirer autant les fans que les nouveaux clients. Qu’en pensez-vous ?