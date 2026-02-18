Apple peaufine le suivi du sommeil avec iOS 26.4

Avec iOS 26.4, Apple enrichit l’application Santé avec de nouveaux indicateurs pour mieux suivre le sommeil et les signes vitaux. Entre analyse des habitudes de coucher et intégration élargie des données de santé, cette mise à jour affine le suivi du bien-être au quotidien.

iOS 26.4 : nouvelles fonctionnalités dans l’application Santé

Une heure de coucher moyenne pour mieux comprendre votre sommeil

Avec iOS 26.4, Apple introduit un nouvel indicateur dans la section Sommeil de l’application Santé : l’heure de coucher moyenne calculée sur les deux dernières semaines. Contrairement à iOS 26.3, qui mettait surtout en avant la durée moyenne de sommeil sur les sept derniers jours, cette mise à jour ajoute une nouvelle dimension. L’app affiche désormais l’heure de coucher du jour en la comparant à votre rythme habituel, ce qui permet de mieux visualiser ses habitudes nocturnes et leur impact sur la qualité du sommeil.



La durée moyenne de sommeil reste bien disponible, mais elle est maintenant accompagnée de ce nouvel indicateur d’heure de coucher. La donnée se trouve dans la liste des « points clés » de la section Sommeil — pas forcément simple à trouver. Pour y accéder, appuyez sur la zone de recherche de l’app Santé pour afficher les catégories, sélectionnez Sommeil, puis à nouveau Sommeil.

image iPhoneSoft

L’oxygène dans le sang désormais visible dans la section Vitals

Apple a également mis à jour la section Vitals de l’application Santé, disponible aux États-Unis. À partir d’iOS 26.4, le niveau d’oxygène dans le sang est désormais affiché directement sur l’aperçu du graphique linéaire consulté chaque jour. Dans les versions précédentes (iOS 26.3 et antérieures), une section dédiée existait bien, mais le graphique principal n’incluait pas cette donnée.

Disponibilité

iOS 26.4 est actuellement disponible pour les développeurs mais également en bêta publique depuis hier soir. Son lancement officiel est attendu au printemps.