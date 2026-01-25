Apple dévoilera son nouveau Siri avec Gemini fin février pour iOS 26.4

Apple va franchir une étape importante dans sa stratégie d'intelligence artificielle avec l'annonce prochaine d'un Siri repensé. Après plusieurs retards et des difficultés internes reconnues, la firme de Cupertino s'apprête à présenter fin février les résultats concrets de son partenariat stratégique avec Google, qui fournira la technologie Gemini pour alimenter l'assistant vocal. Cette collaboration marque un tournant pour Apple, habituée à développer ses technologies en interne, mais confrontée à la nécessité de rattraper son retard dans le domaine de l'IA.

Présentation officielle attendue en février

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a programmé une démonstration du nouveau Siri durant la seconde quinzaine de février. Le format exact reste indéterminé : il pourrait s'agir d'une conférence publique ou d'une présentation plus confidentielle destinée aux médias. Cette annonce permettra enfin de concrétiser les promesses formulées lors de la WWDC 2024, où Apple avait dévoilé un assistant capable d'exploiter les données personnelles et le contenu à l'écran pour accomplir des tâches complexes.

Le déploiement interviendra via iOS 26.4, dont la version bêta démarrera en février pour une sortie publique entre mars et avril. Les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs pourront ainsi profiter d'un Siri capable de retrouver automatiquement des informations contextuelles dans Mail ou Messages, comme les détails d'un vol ou d'une réservation au restaurant. Ces fonctionnalités, initialement prévues pour 2025, avaient été repoussées en raison de problèmes techniques rencontrés par les équipes internes d'Apple.

Un choix stratégique après des négociations complexes

Le recours à Google ne s'est pas fait sans hésitations. Apple avait d'abord exploré des pistes avec Anthropic et OpenAI pour fournir les modèles d'IA nécessaires à la refonte de Siri. Les discussions avec Anthropic ont achoppé sur des questions financières, la startup exigeant plusieurs milliards de dollars annuels. Quant à OpenAI, son embauche agressive d'ingénieurs Apple et ses ambitions matérielles aux côtés de Jony Ive constituaient un conflit d'intérêt manifeste.

Google s'est finalement imposé grâce à l'amélioration rapide de Gemini et à des conditions financières acceptables pour Apple. La décision judiciaire de septembre dernier, qui a validé le maintien du partenariat de recherche entre les deux entreprises, a également facilité cette extension de collaboration. Techniquement, les modèles fonctionneront sur les serveurs Private Cloud Compute d'Apple, baptisés en interne Apple Foundation Models version 10, avec 1 200 milliards de paramètres.

Un Siri conversationnel prévu avec iOS 27

L'évolution ne s'arrêtera pas là. Apple prépare pour iOS 27, attendu à la WWDC 2026, une transformation encore plus ambitieuse de son assistant. Nom de code Campos, cette version permettra des conversations naturelles et suivies, rivalisant avec ChatGPT ou le Gemini de Google. Elle s'appuiera sur des modèles rebaptisés Apple Foundation Models version 11, comparables à Gemini 3 en termes de capacités.

Cette future mouture pourrait fonctionner directement sur l'infrastructure cloud de Google plutôt que sur les serveurs Apple, pour garantir des performances optimales. L'objectif est d'intégrer profondément cette IA conversationnelle dans Safari, Musique, Santé et les autres applications natives, offrant une expérience cohérente sans nécessiter d'application tierce. En somme, selon les besoin et la complexité des requêtes de l'utilisateur, un tâche pourra être traitée en local ou sur les serveur d'Apple ou de Google.



Apple mise clairement sur l'interface utilisateur et l'intégration système plutôt que sur le développement de modèles maison, du moins à moyen terme. Voilà la nouvelle philosophie : tant que ça fonctionne sans accroc avec des résultats satisfaisants, alors il est acceptable de s'appuyer sur des technologies tierces. Rendez-vous fin février pour en savoir plus.



