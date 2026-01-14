Siri dopé par Gemini : les 7 nouveautés qui arrivent au printemps sur iOS 26.4

C’est officiel depuis le 12 janvier 2026 : Apple et Google ont signé un partenariat pluriannuel majeur. Les modèles Gemini de Google vont servir de base aux futurs Apple Foundation Models et alimenter une version profondément repensée de Siri, ainsi que d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Après des mois de rumeurs (et un léger retard par rapport aux annonces initiales de WWDC 2024), The Information lève le voile sur les premiers détails concrets de cette refonte. Et bonne nouvelle : plusieurs avancées arriveront dès le printemps 2026 avec iOS 26.4 (probablement mars ou avril), tandis que d’autres suivront plus tard, potentiellement dans iOS 27.



Voici les principales nouveautés attendues.

1. Des réponses factuelles et culturelles bien plus naturelles et conversationnelles

Adieu les réponses sèches ou les redirections vers des recherches web. Siri va enfin pouvoir discuter comme un humain (ou presque) sur des sujets de culture générale, d’actualité, d’histoire, de science… Le tout avec un ton fluide, des reformulations intelligentes et des échanges qui rebondissent naturellement.

2. Raconter des histoires captivantes

Besoin d’une petite histoire pour endormir les enfants ? D’une anecdote historique vivante ? Ou simplement d’un récit créatif improvisé ? Siri pourra générer et narrer des histoires complètes, personnalisées selon vos goûts ou le contexte.

3. Un soutien émotionnel (oui, vraiment)

La nouvelle Siri ira plus loin dans l’empathie : elle pourra écouter, reformuler vos émotions, proposer des conseils doux ou simplement être une présence rassurante quand vous avez besoin de parler. Un pas de plus vers l’assistant personnel vraiment « humain ».

4. Une aide concrète pour les tâches du quotidien (et pas que les rappels)

Réserver un vol + hôtel + location de voiture en une seule conversation ? Vérifier la disponibilité, comparer, confirmer… Siri gérera des workflows complexes bien plus naturellement qu’aujourd’hui.

5. Création automatique de notes riches et structurées

Exemple concret : vous demandez « Crée-moi une note avec la recette du tiramisu italien classique ». Siri ne se contentera plus de lister les ingrédients : elle générera un document Notes complet avec étapes numérotées, astuces, temps de préparation, variantes, et même une petite photo illustrative si disponible.

6. Mémoire des conversations passées (annoncé pour WWDC 2026)

Siri se souviendra de ce que vous lui avez dit il y a plusieurs jours ou semaines. « Tu te rappelles ce resto italien dont on parlait la semaine dernière ? » → Elle retrouvera le contexte sans que vous ayez à tout répéter.

7. Suggestions proactives basées sur vos apps (Calendrier, Mail, Messages…)

Siri regardera votre agenda, vos mails, vos messages et proposera d’elle-même : « Tu as un vol pour ta mère demain à 14h20 – veux-tu que je vérifie le statut ou que je réserve une table pour le déjeuner après ? »

Ce qu’on savait déjà + le style Apple

Apple avait déjà teasé à la WWDC 2024 :

Une compréhension ultra-fine du contexte personnel

Une vraie conscience de l’écran (ce qui est affiché)

Des contrôles beaucoup plus profonds par application.

Le partenariat Gemini renforce tout cela. Et point crucial : aucune trace visible de Google ou Gemini dans l’interface. Apple affine le modèle en interne pour qu’il parle « comme Siri », respecte ses standards de confidentialité, et reste 100 % aligné sur la confidentialité (traitement sur appareil + Private Cloud Compute).

Calendrier de déploiement

Printemps 2026 → iOS 26.4 : les 5 premières fonctionnalités listées ci-dessus (réponses conversationnelles, histoires, soutien émotionnel, tâches complexes, création Notes)

WWDC juin 2026 (bêta iOS 27) → Annonce officielle des capacités mémoire + proactivité

Plus tard (iOS 27.1, 27.2, 27.3) → Certaines fonctionnalités avancées arriveront progressivement.

Conclusion

Ce partenariat marque un tournant : Apple choisit le meilleur modèle disponible (Gemini) tout en gardant le contrôle total sur l’expérience utilisateur et la confidentialité. Siri ne sera plus « juste » un assistant vocal – elle deviendra un vrai compagnon intelligent, empathique et proactif.



Rendez-vous dans quelques semaines avec les premières bêtas d’iOS 26.4 pour voir ça en action. On a hâte !



Qu’en pensez-vous ? Est-ce que ce partenariat Apple-Google vous rassure ou vous inquiète ? Dites-nous tout en commentaires !