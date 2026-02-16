Avec la bêta d’iOS 26.4, Apple teste enfin le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android, une avancée majeure pour la sécurité des conversations inter-plateformes.

Le chiffrement des messages RCS iPhone-Android enfin en test avec iOS 26.4

La sécurité des conversations entre iPhone et Android est sur le point de franchir un cap majeur. Apple teste actuellement le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans la bêta d’iOS 26.4, une fonctionnalité qui comblera enfin une lacune importante depuis l’arrivée du RCS sur iPhone en 2024.



Petite piqûre de rappel : lorsqu’Apple a intégré le RCS avec iOS 18, c’était déjà un grand pas en avant pour remplacer le vieux SMS. Les utilisateurs ont pu profiter du partage de médias en haute résolution, des accusés de lecture et des indicateurs de saisie. Mais il manquait un élément crucial : le chiffrement de bout en bout. Résultat, ces messages restaient vulnérables pendant leur transit, accessibles potentiellement par les opérateurs ou d’autres intermédiaires.



Cette situation créait une asymétrie frustrante. Les messages iMessage entre iPhone sont chiffrés depuis 2011, les conversations Android-Android via Google Messages le sont aussi depuis des années, mais dès qu’un iPhone et un Android échangeaient via RCS, plus aucune protection complète.

La bêta d’iOS 26.4 change la donne en testant le support du RCS Universal Profile 3.0, la nouvelle norme développée par la GSMA avec la participation active d’Apple. Cette version intègre enfin le chiffrement de bout en bout basé sur le protocole MLS (Messaging Layer Security), garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages.



Dans les réglages d’iOS 26.4 bêta, les développeurs découvrent un nouvel interrupteur activé par défaut pour cette fonctionnalité. Le déploiement se fera progressivement, et Apple indique qu’une icône de cadenas permettra de vérifier si le chiffrement est actif. Les tests croisés entre iPhone et Android débuteront ultérieurement.



Au-delà du chiffrement, le RCS Universal Profile 3.0 apportera d’autres améliorations inspirées d’iMessage : la modification de messages déjà envoyés, leur suppression, et les réponses en ligne à des messages spécifiques dans les conversations entre plateformes. Le déploiement complet est attendu pour le printemps, mais la fonctionnalité complète pourrait arriver avec une mise à jour ultérieure d’iOS 26.