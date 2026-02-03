Apple cesse de signer iOS 26.2 : seul iOS 26.2.1 est disponible

Apple a mis fin à la signature d’iOS 26.2 cette nuit. Conséquence, les utilisateurs d’iPhone ayant installé iOS 26.2.1 ne peuvent plus rétrograder vers cette version précédente. Une pratique courante chez la firme de Cupertino, mais qui accélère le rythme en ne laissant que peu de temps aux clients.

Qu’est-ce que la « signature » logicielle ?

La signature est une vérification côté serveur effectuée par Apple. Elle autorise l’installation d’une version d’iOS sur un iPhone. Une fois qu’Apple cesse de signer une version, il devient impossible de la télécharger ou de l’installer, même manuellement (par le fichier IPSW).



Bien qu’Apple ne propose plus les anciennes versions dans l’interface de mise à jour classique, il était encore possible - tant qu’une version restait signée - de rétrograder manuellement via :

le Finder sur macOS,

l’application Apple Devices sur Windows, en utilisant le fichier IPSW correspondant.

iOS 26.2.1 obligatoire

iOS 26.2.1 a été publié la semaine dernière avec, notamment, la prise en charge des AirTags 2026 (deuxième génération).



Désormais, la rétrogradation depuis iOS 26.2.1 (ou toute version plus récente comme la bêta 26.3) vers iOS 26.2 est définitivement bloquée. Depuis l'an dernier, la signature d’une version est généralement arrêtée environ une semaine après la sortie de sa remplaçante, afin d’éviter l’installation de versions plus anciennes, potentiellement moins sécurisées.

Autres versions concernées

Apple a également cessé de signer plusieurs anciennes branches destinées aux appareils incapables de passer à iOS 26 :

iOS 12.5.7

iOS 15.8.5

iOS 16.7.12

iOS 18.7.3

Ces branches reçoivent des mises à jour de sécurité limitées (pour faire fonctionner iMessage et FaceTime sur les anciens appareils). La semaine dernière, Apple a publié :

iOS 12.5.8

iOS 15.8.6

iOS 18.7.4

Une nouvelle mise à jour pour la branche iOS 16 (iOS 16.7.14) est sortie aujourd’hui même. Ces mesures permettent de maintenir les utilisateurs sur les versions les plus sécurisées et les mieux prises en charge possibles pour leur appareil.