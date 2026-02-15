Apple veut améliorer l'autonomie de l'iPhone avec iOS 27

Apple prépare une refonte technique majeure avec iOS 27, misant sur un nettoyage en profondeur du système pour restaurer stabilité, performances et autonomie, tout en posant les bases de ses prochaines avancées en intelligence artificielle. Parole de Mark Gurman.

Apple prépare un grand ménage pour iOS 27

Apple s’apprête à effectuer un nettoyage en profondeur de son système d’exploitation mobile avec iOS 27. L’objectif principal : améliorer l’autonomie des iPhone en supprimant le code obsolète qui s’est accumulé au fil des années.



La stratégie d’Apple pour cette nouvelle version se concentre sur trois axes majeurs. D’abord, l’élimination des fragments de code anciens qui encombrent le système. Ensuite, des ajustements subtils de l’interface utilisateur, sans révolution majeure. Enfin, la modernisation discrète des applications natives pour optimiser leurs performances.



Le système iOS, malgré sa réputation, présente aujourd’hui des problèmes de stabilité et d’efficacité énergétique. Les utilisateurs ont remarqué une augmentation des bugs et une baisse de l’autonomie ces dernières années. Cette dégradation contraste avec la qualité logicielle qui faisait autrefois la renommée d’Apple.

Ce grand nettoyage technique devrait se traduire par des gains d’efficacité mesurables. Les ingénieurs travaillent spécifiquement à prolonger la durée de vie de la batterie grâce à ces optimisations de code. Toutefois, on ignore encore si Apple communiquera ouvertement sur ces améliorations ou si elles resteront simplement le fruit d’un travail de maintenance.



Parallèlement à ces optimisations, Apple continue de développer ses fonctionnalités d’intelligence artificielle. Certaines promesses concernant Siri, annoncées lors de la conférence développeurs de 2024, ont été repoussées à iOS 27. L’assistant vocal pourrait même adopter une interface conversationnelle similaire aux chatbots modernes.



Cette approche d’Apple montre une volonté de revenir aux fondamentaux : un système stable, performant et économe en énergie, avant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nouveaux appareils comme l'iPhone Fold (attendu pour septembre 2026).