Le premier iPhone Fold d’Apple aurait la plus grosse batterie de la gamme

L’iPhone pliant tant attendu d’Apple, prévu pour 2026, pourrait résoudre l’un des plus gros défauts des pliants actuels : l’autonomie. Selon un nouveau rapport de « yeux1122 » aperçu sur Naver, Apple teste actuellement des batteries d’une capacité comprise entre 5 400 et 5 800 mAh pour son iPhone 18 Fold de type livre. Si la marque opte pour le haut de cette fourchette, ce sera tout simplement la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone, dépassant même la cellule de 5 088 mAh attendue sur l’iPhone 17 Pro Max.

Une claque pour la concurrence ?

À titre de comparaison, voici les capacités des modèles pliables phares actuels :

Une batterie de 5 400 à 5 800 mAh donnerait donc à Apple un net avantage en autonomie face aux meilleurs pliants Android du moment, d'autant qu'iOS et les puces AXX affichent une gestion énergétique supérieure. La même source avait indiqué dès mars qu’Apple mettait fortement l’accent sur l’efficacité et l’autonomie tout en affinant au maximum les autres composants. L’analyste bien informé Ming-Chi Kuo a par ailleurs confirmé que l’appareil utilisera des cellules de batterie à plus haute densité énergétique pour concilier finesse et longue durée de vie.

Les autres caractéristiques largement rapportées incluent :

Écran interne pliant de 7,8 pouces

Écran externe de 5,5 pouces

Touch ID intégré au bouton latéral (pas de Face ID sous l’écran pliant)

Quatre appareils photo : un frontal, un interne (éventuellement sous l’écran), deux à l’arrière

Modem cellulaire Apple C2 de deuxième génération

eSIM uniquement (plus de tiroir SIM physique)

La sortie reste prévue pour l’automne 2026 en même temps que la gamme iPhone 18, selon Mark Gurman de Bloomberg, sauf retard imprévu. Il s'agit, sur le papier, d'un iPhone mini et d'un iPad mini réuni en un seul produit. Le seul hic, outre le poids qui devrait tourner aux alentours des 230 grammes, c'est le prix avec un tarif à priori perché à plus de 2 000 euros.



Même si les rumeurs sont à prendre avec prudence à plus de neuf mois du lancement, le fait que plusieurs analystes convergent sur l’autonomie comme priorité majeure laisse penser qu’Apple ne veut pas reproduire les compromis décevants des premiers pliants, ni même l'échec des iPhone mini. Si tout cela se confirme, le premier iPhone Fold pourrait tout simplement établir un nouveau standard d’autonomie dans la catégorie.