Voici l’iPhone 18 pliable (Fold) qu’on pourrait commander à Noël 2026

Après des années d’attente, Apple s’apprêterait enfin à lancer son premier smartphone pliable. Voici un nouvel aperçu en vidéo du design qu’il devrait adopter dans sa toute première version, lors de sa présentation attendue en septembre 2026. C’est, à date, le plus abouti des rendus.

L'iPhone à plus de 2000 €

Apple semble avoir pris son temps pour perfectionner la technologie du pliable. L’iPhone Fold présenterait un design sans plis visible, répondant ainsi à l’une des principales critiques des smartphones pliables actuels. La marque à la pomme aurait réussi à créer une charnière permettant un pliage parfaitement lisse.

Le smartphone disposerait d’un écran de couverture de 5,5 pouces pour une utilisation rapide sans déplier l’appareil, et d’un écran intérieur de 7,8 pouces offrant une surface généreuse une fois déplié, proche de l'iPad mini. Un ratio unique sur le marché, mais qui est plus logique que ce que proposent Samsung, Google et autres.



Apple opterait pour un Touch ID positionné en haut de l’appareil, un choix surprenant alors que Face ID domine la gamme depuis l’iPhone X, mais sûrement plus pratique sur un smartphone que l'on utilise dans tous les sens. Le smartphone intégrerait également le modem Apple C2, développé en interne, marquant l’indépendance d’Apple vis-à-vis de Qualcomm.

La partie photo ne serait pas en reste avec une double caméra arrière de 48 MP garantissant des clichés de haute qualité, ainsi qu’une double caméra frontale (une à l’intérieur et une à l’extérieur) pour les selfies et visioconférences dans toutes les configurations. Pour supporter ces deux écrans, Apple équiperait l’iPhone Fold d’une batterie de 5 400 à 5 800 mAh, largement supérieure aux capacités actuelles de la gamme iPhone.



L’iPhone Fold serait malheureusement commercialisé à plus de 2000 € en France, se positionnant dans le segment ultra-premium du marché. Ce prix élevé s’explique par la complexité de fabrication d’un smartphone pliable et par le positionnement premium d’Apple.



Serait-ce un type d’iPhone qui pourrait vous intéresser ? Si non, est-ce à cause d’un design que vous jugez inutile ou simplement en raison d’un prix qui sera, sans trop de suspense, très élevé ?