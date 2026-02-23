iPhone 18 Pro : la phase de production test a commencé

Le temps passe et Apple respecte son calendrier habituel. À l'approche du printemps, les chaînes d'assemblage commencent déjà à s'activer pour préparer la rentrée. Les informations s'accordent : la phase de production test de l'iPhone 18 Pro vient de débuter, marquant une étape clé avant le lancement de septembre.

L'iPhone 18 Pro sur les chaînes de test

Selon plusieurs sources proches des usines asiatiques, Apple a lancé les validations de fabrication pour ses futurs modèles Pro. C'est une procédure habituelle en février. Les partenaires d'assemblage utilisent l'outillage définitif pour ajuster les processus, vérifier la qualité et repérer les éventuels défauts avant la véritable production de masse prévue pour cet été.

Fait intéressant, l'iPhone 18 classique serait également en cours d'évaluation. Toutefois, sa sortie pourrait être décalée au printemps prochain afin d'alléger le calendrier de fin d'année. Cette stratégie permettrait à Apple de laisser toute la lumière à son premier modèle pliant, l'iPhone Fold, attendu comme la véritable vedette de l'automne.

Design familier, nouveautés internes

Si vous attendiez une refonte esthétique complète, il faudra sans doute patienter. La gamme iPhone 17 ayant déjà fait peau neuve l'an dernier en 2025, Apple conserve logiquement la même approche pour cette génération. Les matériaux et les lignes générales resteront familiers.

La firme de Cupertino concentre plutôt ses efforts sous le capot. Les premières indiscrétions pointent vers l'intégration de la puce A20, d'un nouveau modem maison C2 et d'un bloc photo doté d'une ouverture variable pour mieux gérer la lumière. En façade, la Dynamic Island pourrait encore réduire son empreinte pour optimiser l'affichage.

Le châssis ne change pas vraiment, mais les couleurs pourraient faire la différence. Selon les informations de Bloomberg, Apple évalue actuellement une finition rouge profond pour ses prochains modèles Pro. Les tests en cours à l'usine servent d'ailleurs à vérifier le rendu exact de cette teinte lors du processus d'anodisation. Reste à savoir si cette couleur inédite sera disponible dès le lancement ou si elle arrivera un peu plus tard dans l'année, comme Apple aime parfois le faire pour relancer les ventes.



