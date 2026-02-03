Apple snobe le procédé 2 nm avancé pour ses puces A20 et M6

Selon un récent rapport du China Times, Apple devrait utiliser le procédé de base 2 nanomètres N2 de TSMC, plutôt que la variante plus avancée N2P, pour ses puces A20 (et sa déclinaison A20 Pro) destinées aux futurs iPhones et pour la famille M6 qui équipera les prochains Macs, notamment le MacBook Pro M6 avec écran OLED tactile dont on rêve tant.

Le procédé de base pour Apple

La puce A20 est attendue cet automne dans les nouveaux modèles d’iPhone (probablement la série iPhone 18 et iPhone Fold premier du nom), tandis que la série M6 devrait arriver plus tard en 2026 dans des MacBook Pro redessinés avec des écrans OLED. Elle pourrait même être inaugurée par le MacBook Air ou l'iPad Pro, la firme de Cupertino ayant pris cette habitude.

La famille 2 nm de TSMC marque le passage des transistors FinFET à la technologie Gate-All-Around (GAA), qui vise à améliorer l’efficacité énergétique et la montée en performance à des densités plus élevées. La production de masse du procédé de base N2 a démarré début 2026, tandis que les variantes améliorées comme N2P (orientée performances) et A16 (optimisée pour les puces haute puissance, IA et data centers) ne commenceront qu’au second semestre de cette année.



L’écart de performance entre N2 et N2P reste modeste : environ 5 % de gain à puissance égale, mais avec un coût de fabrication nettement plus élevé. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Apple devrait rester sur N2 pour ses puces A et M cette année. La société peut compenser ce petit écart grâce à ses excellentes optimisations architecturales et son expertise en design de puces.



Des concurrents comme Qualcomm et MediaTek devraient adopter N2P pour leurs processeurs mobiles flagship, afin d’atteindre des fréquences d’horloge plus élevées et de se démarquer dans les benchmarks de performance brute. Mais nous savons depuis longtemps qu'en conditions réelles, Apple survole les débats grâce à une alliance parfaite entre logiciel et matériel.



Plusieurs facteurs expliquent ce choix stratégique d’Apple :

Disponibilité et capacité de production : La demande pour le 2 nm dépasse les prévisions, et Apple aurait réservé une part très importante (plus de la moitié selon certaines estimations) de la capacité initiale en N2. Cela garantit un volume de production suffisant sans avoir besoin de passer à N2P.

Calendrier serré : La production de N2 est déjà en cours, alors que N2P ne démarrera qu'à partir de mi-2026. Cela laisse probablement trop peu de temps pour qualifier et intégrer la variante plus récente dans les plannings de lancement d'Apple pour 2026.

La génération 2 nm devrait avoir une longue durée de vie, avec des adoptions prévues chez des acteurs majeurs comme Nvidia, AMD, Google et Amazon pour leurs futurs CPU, GPU et accélérateurs IA. Pour Apple, privilégier la maîtrise des coûts, la sécurité d’approvisionnement et les améliorations architecturales plutôt qu’un gain process mineur apparaît comme une décision logique pour cette génération. En clair, pas de surprise ici !