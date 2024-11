Apple anticipe la production des écrans OLED des MacBook Pro

Apple prépare ses partenaires au passage à la technologie d'écran OLED sur sa gamme de MacBook Pro. En effet, le constructeur américain pousse ses sous-traitants d'écrans à augmenter leurs capacités de production d'écrans OLED adaptés aux ordinateurs portables, selon un récent communiqué de presse du cabinet d'études taïwanais TrendForce.

Une refonte en 2026 ou 2027

Si la rumeur courait depuis des mois, avec un calendrier légèrement retardé, voici sans doute la première preuve concrète de la volonté d'Apple de lancer des modèles de MacBook Pro équipés de dalles OLED. L'objectif étant de lancer les nouveaux ordinateurs vers fin 2026, début 2027.

Alors qu'Apple prévoit d'introduire des écrans AMOLED dans sa série MacBook entre 2026 et 2027, l'entreprise a déjà commencé à encourager les fabricants d'écrans à augmenter leurs investissements. Ils font actuellement passer les lignes de production AMOLED RBG de la 6e génération aux configurations de 8,6 ou 8,7 générations pour répondre à la demande anticipée.

LG et Samsung devraient être les principaux fournisseurs de ces écrans OLED, comme c'est déjà le cas pour les iPhone et iPad Pro. La technologie OLED offre plusieurs avantages par rapport aux écrans mini-LED existants, tels qu'une luminosité améliorée, un contraste supérieur, des noirs plus profonds et une meilleure efficacité énergétique, ce qui pourrait conduire à une durée de vie de la batterie plus longue et à un profil d'appareil plus fin. L'iPad Pro M4 en est le parfait exemple.



En attendant cette évolution majeure, probablement accompagnée d'un design revu, les clients peuvent s'attendre à ce que les modèles 2025 se contentent d'une nouvelle puce M5 et du Wi-Fi 7. En clair, si vous avez déjà un MacBook Pro Mx, mieux vaut attendre encore deux ou trois ans avant d'en changer, cf notre comparatif entre MacBook Pro M1, M2, M3 et M4.