Quelles différences entre les MacBook Pro M1, M2, M3 et M4 ?

La nouvelle gamme de MacBook Pro d'Apple, équipée des puces M4, M4 Pro et M4 Max, commence à 1 899 € pour le modèle d'entrée de gamme de 14 pouces. Si d'aspect, rien n'a changé depuis les modèles M1, les performances des derniers modèles sont ébouriffantes. Avec ces nouvelles versions, il y a de quoi se poser la question d'une mise à niveau de son ordinateur portable. Si vous avez déjà un M1, M2 ou M3, voici les différences qu'il y a avec un M4.

Comparatif entre les MacBook Pro Apple Silicon

En trois ans, Apple a peaufiné sa puce maison, qui regroupe le processeur, la carte graphique, le moteur neuronal, la mémoire vive unifiée et bien plus encore comme des moteurs d'affichage, de ray-tracing, de médias et plus encore. Le cerveau des machines modernes de la marque, qui n'en finit plus d'impressionner par ses performances et son efficacité énergétique.

Les MacBook Pro M1, M2, M3 et M4

Et voici le tableau comparatif pour tout savoir sur les différences entre les quatre générations basées sur l'architecture Apple Silicon :

MacBook Pro M1 (fin 2021) MacBook Pro M2

(début 2023) MacBook Pro M3

(fin 2023) MacBook Pro M4

(fin 2024) M1 Pro

M1 Max M2 Pro

M2 Max M3

M3 Pro

M3 Max M4

M4 Pro

M4 Max Gravure 5nm (N5)

Basée sur la puce A14 Bionic de l'iPhone 12 (2020) Gravure améliorée de 5 nm (N5P)

Basée sur la puce A15 Bionic de l'iPhone 13 (2021) Gravure 3 nm (N3B)

Basée sur la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro (2023) Gravure améliorée de 3 nm (N3E)

Basée sur la puce A18 de l'iPhone 16 (2024) Vitesse d'horloge du processeur de 3,20 GHz Vitesse d'horloge du processeur de 3,49 GHz Vitesse d'horloge du processeur de 4,05 GHz M4 : Vitesse d'horloge du processeur de 4,4 GHz

M4 Pro et M4 Max : vitesse d'horloge du processeur de 4,5 GHz M1 Pro : CPU jusqu'à 10 cœurs avec 8 cœurs de performance et 2 cœurs d'efficacité

M1 Max : CPU 10 cœurs avec 8 cœurs de performance et 2 cœurs d'efficacité M2 Pro : jusqu'à 12 cœurs de processeur avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité

M2 Max : processeur à 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité M3 : CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité

M3 Pro : CPU jusqu'à 12 cœurs avec 6 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité

M3 Max : CPU jusqu'à 16 cœurs avec 12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité M4 : 10 cœurs de processeur avec 4 cœurs de performance et 6 cœurs d'efficacité

M4 Pro : Jusqu'à 14 cœurs de processeur avec 10 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité

M4 Max : Jusqu'à 16 cœurs de processeur avec 12 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité M1 Pro : GPU jusqu'à 16 cœurs

M1 Max : GPU jusqu'à 32 cœurs M2 Pro : GPU jusqu'à 19 cœurs

M2 Max : GPU jusqu'à 38 cœurs M3 : GPU 10 cœurs

M3 Pro : GPU jusqu'à 18 cœurs

M3 Max : GPU jusqu'à 40 cœurs M4 : GPU 10 cœurs

M4 Pro : GPU jusqu'à 20 cœurs

M4 Max : GPU jusqu'à 40 cœurs Mise à jour de l'architecture GPU Mise à jour de l'architecture GPU avec une efficacité améliorée Mise en cache dynamique Mise en cache dynamique Ray tracing accéléré par le matériel Ray tracing deux fois plus rapide, toujours accéléré par le matériel Mesh shading accéléré par le matériel Mesh shading accéléré par le matériel Moteur neuronal Moteur neuronal 40 % plus rapide Moteur neuronal 15 % plus rapide Moteur neuronal deux fois plus rapide Moteur de décodage vidéo Moteur de décodage vidéo à bande passante plus élevée Même moteur de décodage vidéo que la génération M2 Même moteur de décodage vidéo que la génération M2 Prise en charge du décodage AV1 Prise en charge du décodage AV1 Mémoire LPDDR4X Mémoire LPDDR5 Mémoire LPDDR5 Mémoire LPDDR5X M1 Pro : bande passante mémoire de 200 Go/s

M1 Max : bande passante mémoire de 400 Go/s M2 Pro : bande passante mémoire de 200 Go/s

M2 Max : bande passante mémoire de 400 Go/s M3 : bande passante mémoire de 100 Go/s

M3 Pro : bande passante mémoire de 150 Go/s

M3 Max : bande passante mémoire de 300 Go/s ou 400 Go/s M4 : bande passante mémoire de 120 Go/s

M4 Pro : Bande passante mémoire de 273 Go/s

M4 Max : bande passante mémoire de 546 Go/s M1 Pro : mémoire unifiée de 16 Go ou 32 Go

M1 Max : 32 Go ou 64 Go de mémoire unifiée M2 Pro : mémoire unifiée de 16 Go ou 32 Go

M2 Max : 32 Go, 64 Go ou 96 Go de mémoire unifiée M3 : mémoire unifiée de 8 Go, 16 Go ou 24 Go

M3 Pro : mémoire unifiée de 18 Go ou 36 Go

M3 Max : 36 Go, 48 Go, 64 Go, 96 Go, 128 Go de mémoire unifiée M4 : mémoire unifiée de 16 Go, 24 Go ou 32 Go

M4 Pro : 24 Go ou 48 Go de mémoire unifiée

M4 Max : 36 Go, 48 Go, 64 Go ou 128 Go de mémoire unifiée Moteur neuronal à 16 cœurs, 11 000 milliards d'opérations par seconde Moteur neuronal à 16 cœurs, 15,8 billions d'opérations par seconde Moteur neuronal à 16 cœurs, 18 000 milliards d'opérations par seconde Moteur neuronal à 16 cœurs, 38 000 milliards d'opérations par seconde M1 Pro : prise en charge de jusqu'à deux écrans externes

M1 Max : prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes M2 Pro : prise en charge de jusqu'à deux écrans externes

M2 Max : prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes M3 : Prise en charge d'un écran externe

M3 Pro : prise en charge de jusqu'à deux écrans externes

M3 Max : prise en charge d'un maximum de quatre écrans externes M4 ou M4 Pro : prise en charge de deux écrans externes

M4 Max : prise en charge de jusqu'à quatre écrans externes Mode haute puissance disponible sur le modèle 16 pouces avec M1 Max uniquement Mode haute puissance disponible sur le modèle 16 pouces avec M2 Max uniquement Mode haute puissance disponible sur n'importe quel modèle avec M3 Max Mode haute puissance disponible sur n'importe quel modèle avec M4 Max 500 nits de luminosité maximale des DTS 500 nits de luminosité maximale des DTS Luminosité maximale des SDR de 600 nits 1 000 nits de luminosité maximale SDR Option d'affichage nano-texture Moteur d'affichage dédié Caméra FaceTime HD 1080p Caméra FaceTime HD 1080p Caméra FaceTime HD 1080p Caméra centrale 12MP avec prise en charge de Desk View Processeur de signal d'image (ISP) Processeur de signal d'image (FAI) avancé avec vidéo informatique Processeur de signal d'image (FAI) avancé avec vidéo informatique Processeur de signal d'image (FAI) avancé avec vidéo informatique Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) Trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) M3 : deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

M3 Pro ou M3 Max : trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) M4 : trois ports Thunderbolt 4 (USB-C)

M4 Pro ou M4 Max : trois ports Thunderbolt 5 (USB-C) Port HDMI 2.0 Port HDMI 2.1 Port HDMI 2.1 Port HDMI 2.1 14 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 70 watts-heures

16 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 100 watts heures 14 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 70 watts-heures

16 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 100 watts heures M3 14 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 70 watts heures

M3 Pro ou M3 Max 14 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 72,4 wattsheures

16 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 100 watts heures 14 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 72,4 watts heures

16 pouces : batterie lithium-polymère intégrée de 100 watts heures 14 pouces : autonomie de la batterie de 17 heures

16 pouces : durée de vie de la batterie de 21 heures 14 pouces : autonomie de la batterie de 18 heures

16 pouces : autonomie de 22 heures M3 14 pouces : durée de vie de la batterie de 22 heures

M3 Pro ou M3 Max 14 pouces : autonomie de 18 heures

16 pouces : autonomie de 22 heures M4 14 pouces ou M3 Pro 16 pouces : autonomie de 24 heures

M3 Pro 14 pouces : durée de vie de la batterie de 22 heures

M3 Max 14 pouces : autonomie de 18 heures

M3 Max 16 pouces : durée de vie de la batterie de 21 heures Charge rapide sur les modèles 14 pouces (MagSafe 3 et USB-C) et 16 pouces (MagSafe 3 uniquement) Charge rapide sur les modèles 14 pouces (MagSafe 3 et USB-C) et 16 pouces (MagSafe 3 uniquement) Charge rapide sur les modèles 14 pouces (MagSafe 3 et USB-C) et 16 pouces (MagSafe 3 ou USB-C via un câble de 240 W) Charge rapide sur les modèles 14 pouces (MagSafe 3 et USB-C) et 16 pouces (MagSafe 3 ou USB-C via un câble de 240 W) Disponible en gris sidéral et en argent Disponible en gris sidéral et en argent M3 : Disponible en gris sidéral et argent

M3 Pro ou M3 Max : Disponible en noir sidéral et argent Disponible en noir sidéral et argent



Les nouveaux ordinateurs portables d'Apple équipés de la puce M4 apportent des ajouts significatifs tels que le Thunderbolt 5, une caméra de 12 mégapixels avec Center Stage, Desk View, une option d'affichage à nano-texture, et un moteur neuronal mis à jour, améliorant le multitâche, la connectivité et les tâches basées sur l'IA. Sans oublier un gain conséquent en termes de performances de calcul CPU et GPU, permettant de jouer aux derniers titres AAA comme Cyberpunk 2077. Cette mise à jour marque une avancée plus notable que la mise à jour de fin 2023 (puce M3), qui présentait des améliorations plus modestes en matière de connectivité et d'affichage.



Les premiers modèles 2023 (puce M2) ont introduit des fonctionnalités telles que le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, le HDMI 2.1 et une heure d'autonomie supplémentaire, tandis que la mise à jour de fin 2023 a ajouté 100 nits de luminosité SDR, le décodage AV1 et une option de couleur noir sidéral. Ces mises à jour, bien que précieuses, étaient relativement marginales pour les clients du MacBook Pro M1 de 2021. Les modèles MacBook Pro 2024, en revanche, consolident des années d'améliorations, tout en franchissant un cap en connectivité et performances.



En clair, si vous avez déjà un MacBook Pro M1 Max, vous n'avez pas besoin de changer, à moins d'avoir besoin d'un détail comme le HDMI 2.1, le Wi-Fi 6E ou le ray-tracing (pour les jeux). Si vous avez un modèle moins puissant, voire plus ancien avec processeur Intel, vous pouvez y aller les yeux fermés.



La prochaine version (M5) ne devrait pas évoluer plus que ça. En revanche, un changement de design et un passage à l'OLED sont attendus pour la gamme M6, probablement en 2026.