Le MacBook Pro OLED ne sortira pas en 2025

L'une des nouveautés attendues par les propriétaires de MacBook Pro pour renouveler leur appareil, c'est le passage à l'écran OLED. Cette technologie d'affichage offre des noirs plus profonds, mais aussi des couleurs plus prononcées. D'après les rumeurs qui ont été publiées à ce sujet avant l'été, le MacBook Pro avec l'écran OLED devait normalement arriver au cours de l'année prochaine. Aujourd'hui, deux analystes affirment qu'Apple ne sera pas prêt pour lancer le MacBook Pro OLED en 2025.

Le MacBook Pro OLED n'arrivera pas avant 2026

Il est rare de voir deux analystes se mettre d'accord sur une rumeur le même jour, c'est pourtant ce qu'il vient de se passer aujourd'hui. Il y a moins d'une heure, l'analyste Ming-Chi Kuo et Ross Young (spécialisé dans les écrans) ont déclaré qu'il était vraisemblablement impossible qu'Apple commercialise un MacBook Pro avec un écran OLED l'année prochaine. Cette mauvaise signifie que la firme de Cupertino continuera à commercialiser des MacBook Pro en 2025 avec l'écran mini-LED, une technologie d'affichage satisfaisante et performante, mais pas au niveau de l'OLED !

Comparé au mini-LED, la technologie OLED a plusieurs avantages, notamment des noirs plus profonds grâce à l'extinction complète des pixels, un meilleur contraste, des couleurs plus vives et une consommation d'énergie plus faible lorsque l'affichage comporte des éléments sombres. De plus, l'OLED offre un meilleur angle de vision, avec moins de distorsion des couleurs lorsqu'on regarde l'écran de côté.



Qu'on se rassure, les MacBook Pro OLED ne sont pas abandonnés chez Apple, l'entreprise n'arrive juste pas (pour l'instant) à obtenir des résultats satisfaisants à ses exigences de qualité. Apple serait en train de continuer le travail avec ses partenaires pour obtenir des écrans OLED performants et fiables pour ses futurs MacBook Pro. À moins d'un miracle qui aurait lieu d'ici là, le premier MacBook Pro avec la technologie d'affichage OLED devrait arriver à partir de 2026.



