Apple lance le MacBook Pro 2024 avec M4 Pro, M4 Max, anti-reflet et 128 Go de RAM

Comme prévu par les rumeurs, puis annoncé par Apple la semaine dernière, voici les premiers Mac M4. Sans keynote, et après l'iMac M4 et le Mac mini M4, la firme de Cupertino dévoile les nouveaux MacBook Pro équipés de la puce M4 introduite en premier sur l'iPad Pro 2024 au printemps dernier. On retrouve également la puce M4 Pro et la M4 Max, encore plus puissante.



Si le design extérieur ne varie pas, en revanche, sous le capot, les changements sont très intéressants. Voyons les nouveautés, les prix et la date de sortie de l'ordinateur portable haut de gamme de la marque à la pomme.

Des MacBook Pro M4 toujours plus puissants

Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro équipé des puces M4, M4 Pro et M4 Max, offrant des performances nettement améliorées. Conçu avec en tête la plateforme Apple Intelligence, un système d'IA qui transforme la façon de travailler, communiquer et s’exprimer tout en protégeant la vie privée des utilisateurs, le MacBook Pro 2024 est disponible en finitions noir sidéral et argent. Le modèle 14 pouces commence à 1 599 $ avec la puce M4 et trois ports Thunderbolt 4, tandis que les modèles 14 et 16 pouces équipés des M4 Pro et M4 Max incluent le Thunderbolt 5 pour une connectivité avancée. Tous les modèles disposent d’un écran Liquid Retina XDR avec une option en nano-texture, jusqu’à 1000 nits de luminosité en SDR, une caméra avancée de 12 Mpx et un record de 24 heures d’autonomie.



John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple, a déclaré :

Le MacBook Pro est un outil incroyablement puissant que des millions de personnes utilisent pour réaliser le meilleur travail de leur vie, et aujourd'hui, nous le rendons encore meilleur. Avec la puissante famille de puces M4, et équipé de fonctionnalités professionnelles telles que le Thunderbolt 5, une caméra avancée de 12 Mpx avec Cadre Centré, une nouvelle option d'écran en nano-texture et Apple Intelligence, le nouveau MacBook Pro reste, de loin, le meilleur ordinateur portable professionnel au monde.

Design et écran

Le style général reste identique, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le MacBook Pro est toujours aussi élégant et intemporel, avec ses deux coloris noir sidéral et gris argent.



Du côté de l'écran, on repart sur la dalle rétroéclairée par miniLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Rien ne change, l'OLED attendra.



En revanche, le MacBook Pro 2024 propose une toute nouvelle option d'écran à texture nano (anti-reflet) qui réduit considérablement l'éblouissement et les distractions causées par les reflets. L'option coûte 170 €.



Dans des conditions d'éclairage intense, le nouveau MacBook Pro peut désormais afficher du contenu SDR à des niveaux allant jusqu'à 1000 nits (contre 500), tout en affichant toujours du contenu HDR à une luminosité maximale de 1600 nits (comme avant).

Nouvelle caméra Center Stage de 12 MP

Le MacBook Pro est équipé d'une nouvelle caméra Center Stage de 12 MP qui offre une qualité vidéo améliorée dans des conditions d'éclairage difficiles. Les appels vidéo sont encore plus captivants grâce à Center Stage, qui garde automatiquement les utilisateurs centrés dans le cadre lorsqu'ils se déplacent. La nouvelle caméra prend également en charge la vue de bureau (Desk View), ajoutant une toute nouvelle dimension aux appels vidéo. De plus, avec des micros de qualité studio et un système audio à six haut-parleurs exceptionnel prenant en charge l’audio spatial, le MacBook Pro offre une expérience audio incroyablement immersive, que les utilisateurs écoutent de la musique ou regardent un film en Dolby Atmos.

Thunderbolt 5 et connectivité

Le MacBook Pro avec M4 Pro et M4 Max dispose de ports Thunderbolt 5 qui doublent plus que les vitesses de transfert, atteignant jusqu'à 120 Gb/s, permettant ainsi un stockage externe plus rapide, des châssis d'expansion et des solutions de docking et de hub puissantes. Par exemple, en connectant simplement un seul câble, des professionnels comme les producteurs de musique peuvent désormais alimenter tout leur studio. Tous les modèles de MacBook Pro sont dotés d'un port HDMI prenant en charge jusqu'à 8K, d'un slot pour carte SDXC, d'un port MagSafe 3 pour la charge, et d'une prise casque, ainsi que du support pour le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, comme les précédents modèles avec puce M3. On aurait aimé le Wi-Fi 7...



Le modèle M4 Max peut gérer jusqu'à 4 écrans externes supplémentaires, de quoi se préparer des set-ups de folie !

Performances et autonomie

Une fois n'est pas coutume, Apple a non seulement rehaussé le niveau de performances, mais aussi amélioré l'efficacité énergétique.

Construit avec une technologie de seconde génération en 3 nanomètres, la famille M4 offre une performance CPU exceptionnelle en mono-cœur, avec le cœur de processeur le plus rapide au monde dixit Apple, ainsi qu’une capacité remarquable en multithreading pour les charges de travail les plus exigeantes. Grâce aux accélérateurs d'apprentissage automatique intégrés dans le CPU, à un GPU avancé et à un moteur neuronal plus rapide et plus efficace, l'architecture Apple silicon est conçue pour fournir une performance de premier ordre pour l'IA. Dotée d'une mémoire unifiée plus rapide et d'une bande passante mémoire accrue, chaque puce permet également de gérer en douceur les modèles de langage de grande taille (LLM) et autres projets volumineux directement sur l'appareil.



De plus, grâce à la performance par watt inégalée de la famille M4, les utilisateurs bénéficient d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 24 heures, redéfinissant ainsi les possibilités offertes par une seule charge. C'est fort !

Le nouveau MacBook Pro offre une autonomie record sur Mac – jusqu’à 24 heures. Et il est compatible avec la charge rapide, qui permet d’atteindre jusqu’à 50 % de batterie en environ 30 minutes

Puce M4

Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 est parfait pour les entrepreneurs, étudiants, et créateurs cherchant performance et polyvalence. Il intègre un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs, avec 16 Go de mémoire unifiée, extensible à 32 Go, et une bande passante de 120 Go/s. Grâce à la M4, il est jusqu'à 1,8 fois plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces M1 pour des tâches lourdes comme l'édition photo et 3,4 fois plus rapide pour le rendu 3D dans Blender. Ce modèle prend en charge deux écrans externes et propose trois ports Thunderbolt 4 pour une connectivité complète.

Le MacBook Pro avec M4 offre des performances impressionnantes :

Jusqu’à 7 fois plus rapide en traitement d’images sur Affinity Photo par rapport au MacBook Pro 13 pouces avec Core i7, et jusqu'à 1,8 fois plus rapide que le modèle 13 pouces avec M1.

Jusqu'à 10,9 fois plus rapide pour le rendu 3D dans Blender par rapport au MacBook Pro 13 pouces avec Core i7, et jusqu'à 3,4 fois plus rapide que le modèle 13 pouces avec M1.

Jusqu'à 9,8 fois plus rapide pour la détection d'édition de scènes dans Adobe Premiere Pro par rapport au MacBook Pro 13 pouces avec Core i7, et jusqu'à 1,7 fois plus rapide que le modèle 13 pouces avec M1.

Puce M4 Pro

Le MacBook Pro avec la puce M4 Pro est conçu pour les chercheurs, développeurs, ingénieurs et professionnels de la création, offrant une performance considérablement améliorée. Il est équipé d’un CPU à 14 cœurs (dix cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) et d’un GPU à 20 cœurs, deux fois plus puissant que celui de la M4. La M4 Pro offre également une bande passante mémoire augmentée de 75 % par rapport à la génération précédente, soit le double de celle des puces AI pour PC. Ce modèle est jusqu’à trois fois plus rapide que ceux équipés de M1 Pro, ce qui accélère des tâches complexes comme la cartographie géographique, l’ingénierie structurelle et la modélisation de données.

Le MacBook Pro avec M4 Pro offre des performances impressionnantes :

Jusqu'à 4 fois plus rapide pour le rendu de scènes avec Maxon Redshift par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Core i9, et jusqu’à 3 fois plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Pro.

Jusqu'à 5 fois plus rapide pour la simulation de systèmes dynamiques dans MATLAB de MathWorks par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Core i9, et jusqu'à 2,2 fois plus rapide que le modèle avec M1 Pro.

Jusqu’à 23,8 fois plus rapide pour le traitement de séquences ADN dans Oxford Nanopore MinKNOW par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Core i9, et jusqu’à 1,8 fois plus rapide que le modèle avec M1 Pro.

Puce M4 Max

Le MacBook Pro avec puce M4 Max est conçu pour des professionnels tels que les data scientists, artistes 3D et compositeurs, leur permettant de réaliser des projets autrefois réservés aux ordinateurs de bureau. Avec jusqu'à 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU, il offre une bande passante de mémoire unifiée dépassant 500 Go/s et un moteur neuronal trois fois plus rapide que le M1 Max. Cela permet d'atteindre des performances jusqu'à 3,5 fois supérieures à celles du M1 Max pour des tâches lourdes comme les effets visuels et l'animation 3D. Le MacBook Pro prend également en charge jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée, facilitant le travail avec des modèles d'IA complexes. Grâce à son moteur multimédia puissant, il excelle également dans le montage vidéo, notamment pour le montage de vidéos ProRes 4K120 i/s.

Le MacBook Pro avec M4 Max permet :

Des performances de rendu de scène jusqu'à 7,8 fois plus rapides avec Maxon Redshift par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Intel Core i9, et jusqu'à 3,5 fois plus rapides par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.

Performances de compilation du code dans Xcode jusqu'à 4,6 fois plus rapides par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Intel Core i9, et jusqu'à 2,2 fois plus rapides par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.

Des performances de traitement vidéo jusqu'à 30,8 fois plus rapides dans Topaz Video AI par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec Intel Core i9, et jusqu'à 1,6 fois plus rapides par rapport au MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max.

Apple Intelligence

En combinant des modèles génératifs puissants avec des protections de la vie privée inédites, Apple Intelligence exploite la puissance de la puce Apple et du Neural Engine pour offrir aux utilisateurs de nouvelles façons de travailler, communiquer et s'exprimer sur Mac. Disponible en anglais américain avec macOS Sequoia 15.1, et bientôt en français en avril 2025, cette fonctionnalité inclut des outils d'écriture intégrés pour affiner les mots par la réécriture, la correction et le résumé de texte. Siri a été redessinée pour permettre aux utilisateurs de passer facilement entre les requêtes vocales et écrites, et peut répondre à des milliers de questions sur le Mac et d'autres produits Apple. De nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles en décembre, notamment Image Playground pour créer des images originales et Genmoji pour créer des emoji personnalisés rapidement. Siri deviendra également plus capable en prenant des mesures à travers le système et en utilisant le contexte personnel de l'utilisateur pour offrir une intelligence sur mesure.

Apple Intelligence protège la vie privée des utilisateurs à chaque étape grâce au traitement sur appareil et, pour les tâches plus complexes, à un calcul en cloud privé qui donne accès à des modèles plus grands tout en garantissant la sécurité des informations personnelles. Les utilisateurs peuvent accéder à ChatGPT gratuitement sans créer de compte, avec des protections de la vie privée intégrées.

macOS Sequoia

macOS Sequoia complète évidemment l'ensemble, avec de nombreuses fonctionnalités, dont le mirroring de l'iPhone, permettant d'interagir sans fil avec l'iPhone, ses applications et ses notifications directement depuis le Mac.



Le mode de jeu devient plus immersif avec l'audio spatial personnalisé et des améliorations du mode de jeu, avec de nombreux titres passionnants à venir, dont le prochain Assassin’s Creed Shadows.



La gestion des fenêtres est facilitée pour une meilleure organisation, et une nouvelle application Mots de passe permet d'accéder facilement aux mots de passe et aux clés de sécurité.

Disponibilité et prix

Pour ceux qui sont impatients de s'offrir un MacBook Pro M4, les nouveaux modèles 2024 peuvent être commandés dès aujourd'hui. La livraison aura lieu en France à partir du XX novembre.

Le MacBook Pro 14 pouces commence toujours à partir de 1 899€ avec la puce M4 (-100 euros) et à 2 399 € avec la puce M4 Pro (-100 euros). Avec la puce M4 Max, c'est 3 799 € minimum avec 1 To de SSD, 36 Go de RAM et un GPU 32 coeurs.

Le MacBook Pro 16 pouces commence à partir de 2 899€ avec la puce M4 Pro (-100 €) et démarre à 4 099€ avec la puce M4 Max. Sans compter les options supplémentaires pour la RAM (qui peut monter à 128 Go pour 1 1150 € de plus !), le SSD, etc

Le résumé des nouveautés par Apple

Commander le MacBook Pro M4

Le MacBook Pro est disponible en précommande avec une sortie prévue le 8 novembre, comme ses compères, l'iMac et le Mac mini.



Vous pouvez commander dès maintenant votre MacBook Pro 2024 de 14 pouces en noir sidéral ou argent sur le site d'Apple, idem pour le MacBook Pro 2024 de 16 pouces avec la puce M4 Pro ou M4 Max.



Les revendeurs sont déjà sur le coup :

