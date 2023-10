Apple a prévu 4 nouveaux MacBook M3 en 2024

Quatre nouveaux modèles de MacBook équipés de puces M3 devraient être lancés l'année prochaine selon Mark Gurman de Bloomberg. Loin d'être une surprise, il s'agit surtout d'une confirmation de ce qu'on imaginait. Apple a mis en place un cycle de renouvellement d'environ 18 mois entre ses différents modèles de Mac.

D'abord les MacBook Pro

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", outre le casque Vision moins cher, Mark Gurman évoque la gamme Mac à venir. Selon le journaliste, les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M3 Pro et M3 Max ont désormais atteint le stade des tests de validation de la conception (DVT), ce qui signifie que les appareils sont proches de la production de masse. Les progrès réalisés sur les nouvelles machines indiquent qu'elles seront probablement lancées entre le début de l'année 2024 et le printemps, ce qui correspondrait à la période approximative à laquelle les modèles MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ont été lancés plus tôt cette année. De notre côté, on aurait plutôt penché pour un lancement à l'été, histoire de laisser souffler les clients qui pourraient voir d'un mauvais oeil le renouvellement d'une machine à plus de 2 000 euros. Surtout que les derniers Mac ont une puce M2 Pro / Max très puissante, accompagné du WiFi 6E et d'autres joyeuseries.

Ensuite les MacBook Air

Les nouveaux modèles MacBook Air de 13 et 15 pouces équipés de la puce M3 ont également apparemment atteint les tests de vérification technique (EVT), une phase de test de production plus précoce sur les appareils prototypes. Selon M. Gurman, les MacBook Air de nouvelle génération devraient donc être lancés au plus tôt entre le printemps et l'été de l'année prochaine, alors que le MacBook Air M2 de 13 pouces avait été présenté à la WWDC 22. Son grand frère, le 15 pouces, a été lancé un an plus tard, toujours avec la même puce.



Le plus logique aurait été de faire comme avant, c'est-à-dire sortir les "Air" M3 avant les "Pro" M3, excepté le petit "Pro" 13 pouces. Mais a-t-il encore sa place dans la gamme ?