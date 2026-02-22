Apple prépare un iPhone 18 Pro rouge + iPhone Fold noir et blanc

Apple prépare déjà l’avenir avec des tests de couleurs pour ses futurs flagships. Selon Mark Gurman (Bloomberg), la firme de Cupertino mise gros sur un rouge profond (« deep red ») pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max attendus en septembre 2026. Cette teinte pourrait devenir la nouvelle couleur phare après le succès retentissant du Cosmic Orange sur les iPhone 17 Pro. Les officiers de Tim Cook planchent également sur les coloris de l’iPhone Fold, le premier pliable de la marque.

Couleurs envisagées pour l’iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max

Apple explore activement de nouvelles finitions pour renouveler l’attrait visuel de sa gamme Pro. Voici la liste des options qui circulent :

- Rouge profond (Deep Red) - la piste principale actuellement en test. Une nuance riche et sophistiquée, plus proche du bordeaux (comme évoqué) ou du rouge vin que d’un rouge vif. Si elle est retenue, ce serait une première historique : les modèles Pro n’ont jamais proposé de rouge auparavant. Le dernier iPhone rouge remonte aux iPhone 14 et 14 Plus en (PRODUCT)RED. Gurman précise que ce rouge pourrait coexister avec le Cosmic Orange (très populaire, notamment en Chine), même si les deux teintes sont proches sur le cercle chromatique.

Violet et Marron / Café (Brown / Coffee) - probablement écartés, mais déjà testé par le passé, selon nos informations pour l'iPhone 13 Pro à l'époque.

Ces coloris avaient fuité plus tôt (via des leakeurs chinois comme Instant Digital), avec des descriptions évoquant un marron « café », un violet profond et un bordeaux. Mark Gurman estime cependant qu’il s’agit de variantes du même concept rouge et qu’Apple ne les proposera pas séparément.



Apple semble vouloir capitaliser sur les couleurs « fun » et premium après le carton du Cosmic Orange, surtout sur le marché chinois où les teintes audacieuses boostent les ventes.

Couleurs prévues pour l’iPhone Fold

Pour son premier smartphone pliable, attendu également en septembre 2026, Apple adopte une approche beaucoup plus sobre et premium (comme sur Mac) :

Gris sidéral / Noir spatial (Space Gray / Black)

Argent / Blanc (Silver / White)

Le journaliste américain indique clairement qu’Apple compte « éviter les couleurs fun » sur ce nouveau format. L’objectif : miser sur l’élégance intemporelle et la fiabilité perçue, plutôt que sur l’originalité chromatique. C'est aussi un moyen de réduire les coûts qui sont déjà astronomiques pour la production d'un tel appareil qui entend redéfinir l'expérience avec un écran sans pli, une charnière en métal liquide, une batterie record et un système logiciel permettant une véritable expérience tablette en mode ouvert.

Date de présentation attendue

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone pliable lors de sa keynote de septembre 2026. Comme toujours avec les rumeurs, la liste finale des couleurs pourrait évoluer d’ici là. Mais nous aurons les prémices de tout cela dès juin 2026 avec la WWDC et la présentation d'iOS 27 qui sera alors distribuée en bêta aux développeurs (et donc à nous !).



Qu’en pensez-vous : le rouge profond vous tente sur un iPhone Pro ? Ou préférez-vous rester sur du classique noir/argent pour l’iPhone Fold ?