Des couleurs chaudes pour l'iPhone 18 Pro comme le bordeaux ou le café

Un leaker fiable a lâché des informations croustillantes sur les possibles nouvelles teintes de la gamme iPhone 18 Pro d'Apple, promettant un virage vers des nuances plus profondes et chaleureuses. Selon "Instant Digital" (également connu sous le nom de Digital Chat Station) sur Weibo, l'iPhone 18 Pro – prévu pour un lancement à l'automne 2026 – pourrait introduire au moins l'une de ces options frappantes : un brun café, un violet royal ou un bordeaux sophistiqué.

Des couleurs luxueuses

Bien que des variantes violettes aient orné des modèles passés comme l'iPhone XR, 11, 12, 14 et 14 Pro, le café et le bordeaux marqueraient un nouveau cap pour les smartphones premium d'Apple. Imaginez une finition café comme un brun ancré, inspiré de l'espresso – potentiellement une évolution de l'héritage doré de l'iPhone XS ou du "desert titanium" sableux de l'iPhone 16 Pro. Le bordeaux, quant à lui, évoque une profondeur veloutée de vin rouge avec des sous-tons subtils de brun ou de violet, tandis qu'un violet profond pourrait relier des rouges vibrants et des bleus pour une réalisation élégante.

Sans s'arrêter en si bon chemin, le leaker confirme que le noir restera absent de la palette de l'iPhone 18 Pro, prolongeant une tendance qui a débuté avec le lancement de l'iPhone 17 Pro. Ce modèle a abandonné pour la première fois les traditionnels noir et gris, optant plutôt pour un argent élégant, un bleu profond et un orange cosmique flamboyant.



Au-delà de l'esthétique, l'iPhone 18 Pro devrait s'offrir plusieurs nouveautés. Parmi les rumeurs les plus crédibles, on trouve évidemment le processeur A20 fabriqué avec la technologie de pointe 2 nm de TSMC, un appareil photo principal à ouverture variable pour des clichés digne d'un reflex, le modem C2 de nouvelle génération pour une connectivité plus rapide, une interface Camera Control simplifiée, et d'autres améliorations encore à détailler comme le passage de Face ID sous l'écran ou encore des bordures toujours plus fines. Certains ont d'ailleurs prévu la gamme 2026 pour renouveler leur iPhone, notamment à cause (ou grâce) du premier téléphone pliable de la marque, l'iPhone 18 Fold.