L’Apple Pencil fonctionnera-t-il avec l’iPhone Fold ?

Apple devrait lancer son premier iPhone pliable, souvent appelé iPhone Fold, en septembre 2026. Cet appareil au format livre comporterait un écran externe de 5,4 pouces lorsqu’il est fermé et un écran interne plus grand de 7,8 pouces une fois déplié, avec un ratio d’aspect quasi carré 4:3 rappelant un petit iPad. Une petite révolution dans le secteur qui pourrait s’accompagner d’une compatibilité avec l’Apple Pencil.

Un support qui serait logique

Peu d’informations circulent sur le logiciel, mais iOS 27 posera évidemment les bases pour les pliables, en intégrant potentiellement un multitâche avancé comme des vues en écran partagé ou des fonctionnalités Slide Over issues d’iPadOS.



La question clé est de savoir si l’iPhone Fold supportera l’Apple Pencil. L’écran interne de 7,8 pouces pourrait être idéal pour la prise de notes, les croquis, la signature de documents ou le travail créatif. L’Apple Pencil moderne offre une saisie précise et naturelle avec sensibilité à la pression, bien loin des stylets imprécis critiqués par Steve Jobs en 2007.

Les Galaxy Z Fold de Samsung ont longtemps proposé un support optionnel pour le S Pen, séduisant les utilisateurs productifs, bien que le récent Z Fold7 l’ait abandonné pour un design plus fin. L’iPhone Fold d’Apple vise une extrême minceur - environ 4,5 mm déplié, plus fin que l’iPad Pro de 5,1 mm. Cela pourrait ne laisser aucune place pour la couche digitizer nécessaire à l’Apple Pencil, d’autant que les rumeurs évoquent le sacrifice de Face ID au profit d’un Touch ID latéral pour gagner de l’espace.



Aucune rumeur concrète ne confirme ni n’infirme le support Pencil. S’il est commercialisé comme un pur iPhone, Apple pourrait l’omettre pour préserver une philosophie tactile et différencier des iPad. En tant qu’hybride, il pourrait attirer les utilisateurs cherchant la flexibilité d’un stylet, potentiellement convertissant des clients Samsung si ce dernier retarde le retour du S Pen.



Apple pourrait aussi activer une compatibilité basique avec des stylets tiers (comme le support USI de Google sur Pixel Fold) ou introduire une variante Pencil dédiée. Les contraintes techniques, dont le pli de l’écran, pourraient reporter un support complet à des générations futures, une fois la technologie pliable plus mature.



En fin de compte, le premier iPhone Fold pourrait privilégier la finesse et la portabilité au détriment des fonctionnalités stylet, réservant l’Apple Pencil à des modèles ultérieurs. Mais son point fort devrait être le format, pensé pour être une véritable tablette en mode ouvert.