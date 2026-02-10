L’iPhone représente près d’un smartphone sur quatre dans le monde en 2026

Apple consolide un peu plus sa position de force sur le marché mondial du smartphone. D’après un nouveau rapport de Counterpoint Research, l’iPhone représente désormais près d’un quart de tous les smartphones actifs dans le monde, un niveau inédit qui illustre la puissance de l’écosystème Apple et la fidélité remarquable de ses utilisateurs.

L’iPhone représente désormais près d’un smartphone sur quatre dans le monde

Un nouveau rapport de Counterpoint Research révèle qu’Apple continue de renforcer sa domination sur le marché mondial des smartphones. En 2026, l’iPhone représente près de 25 % de tous les smartphones actifs à travers le monde, un exploit qui témoigne de la force de l’écosystème iOS et de la fidélité exceptionnelle des utilisateurs.



Selon le Smartphone Installed Base Tracker de Counterpoint Research, le parc total de smartphones actifs n’a progressé que de 2 % en 2025. Apple et Samsung représentent à eux seuls 44 % de ce total. Le top 10 inclut également Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, realme et Google.



Karn Chauhan, analyste senior chez Counterpoint Research, souligne qu’Apple “a ajouté plus de nouveaux appareils nets que les sept principaux fabricants suivants combinés”. Cette performance illustre la capacité de la marque à attirer et fidéliser les utilisateurs dans un marché mature.



Apple mène le parc installé mondial avec environ un smartphone actif sur quatre étant un iPhone.

Samsung se classe deuxième avec environ un cinquième du parc installé mondial. Sa position s’appuie sur une présence historique sur le marché, un portefeuille étendu couvrant les segments d’entrée de gamme jusqu’au premium, et une portée géographique importante dans les régions clés.



Le rapport note également que le segment premium demeure un territoire difficile. En 2025, six fabricants en dehors d’Apple et Samsung ne détenaient qu’une part de marché à un chiffre dans le segment premium des appareils à plus de 600 dollars.

Apple et Samsung sont les deux seuls fabricants de smartphones à avoir dépassé le milliard d’appareils actifs dans le monde, un jalon qui témoigne de leur domination absolue. La croissance modeste de 2 % du marché s’explique par l’allongement des cycles de remplacement, qui atteignent désormais près de quatre ans, et par une part croissante d’appareils de seconde main en circulation.

Honor a été la seule marque à franchir la barre des 200 millions d’appareils actifs en 2025, tandis que Motorola, realme et Google restent en dessous de ce seuil. Cette concentration du marché autour de quelques acteurs majeurs confirme la difficulté croissante pour les nouveaux entrants de s’imposer face aux géants établis.



La domination d’Apple dans le parc installé mondial souligne l’efficacité de sa stratégie centrée sur l’expérience utilisateur et l’intégration de services, créant un écosystème dont les utilisateurs peinent à se détacher. N'en déplaise à l'Union européenne.