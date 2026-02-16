L'iPhone 18 Pro risque d'être un iPhone 17s Pro

Comme attendu, et d'après les informations de Bloomberg, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus pour l'automne 2026, ne constitueront pas une mise à jour majeure. Dans sa dernière newsletter « Power On », Gurman, qui a listé les 7 prochaines nouveautés Apple, qualifie ces modèles de « simples ajustements mineurs » par rapport aux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max de l'année précédente. Il les compare aux anciennes générations « S » d'Apple (comme l'iPhone 5S ou 6S), qui apportaient des améliorations subtiles plutôt qu'une révolution complète.

Une itération mineure cette année

Dans sa lettre dominicale, Gurman insiste : ces iPhone 18 Pro « ne seront pas la star » de la keynote de rentrée d'Apple. Le véritable événement sera le premier iPhone pliable (souvent appelé iPhone Fold), qui devrait voler la vedette et marquer l'entrée d'Apple dans la catégorie des smartphones flexibles.

Malgré ce caractère évolutif plutôt que révolutionnaire, plusieurs améliorations internes importantes sont attendues sur les iPhone 18 Pro et Pro Max :

Puce A20 (probablement A20 Pro pour les modèles haut de gamme) : gravée en 2 nm par TSMC avec une architecture optimisée, elle promet de meilleurs performances globales, une efficacité énergétique accrue et un Neural Engine plus puissant pour les tâches d'IA et d'apprentissage automatique.

(probablement A20 Pro pour les modèles haut de gamme) : gravée en 2 nm par TSMC avec une architecture optimisée, elle promet de meilleurs performances globales, une efficacité énergétique accrue et un Neural Engine plus puissant pour les tâches d'IA et d'apprentissage automatique. Modem maison C2 : la deuxième génération du modem 5G conçu par Apple (après le C1/C1X sur les modèles d'entrée/milieu de gamme). Il devrait offrir une connectivité plus stable, une consommation réduite et un support complet du mmWave 5G, réduisant ainsi la dépendance à Qualcomm.

: la deuxième génération du modem 5G conçu par Apple (après le C1/C1X sur les modèles d'entrée/milieu de gamme). Il devrait offrir une connectivité plus stable, une consommation réduite et un support complet du mmWave 5G, réduisant ainsi la dépendance à Qualcomm. Système photo avec ouverture variable : le capteur principal 48 Mpx (Fusion) intégrerait une ouverture mécanique variable (comme sur les appareils photo reflex ou hybrides), permettant un contrôle manuel ou automatique de la quantité de lumière entrante, améliorant les performances en basse lumière, le flou d'arrière-plan et la profondeur de champ sans tout miser sur le traitement logiciel.

: le capteur principal 48 Mpx (Fusion) intégrerait une ouverture mécanique variable (comme sur les appareils photo reflex ou hybrides), permettant un contrôle manuel ou automatique de la quantité de lumière entrante, améliorant les performances en basse lumière, le flou d'arrière-plan et la profondeur de champ sans tout miser sur le traitement logiciel. Autonomie nettement améliorée : grâce à des batteries plus grandes (environ +18,7 % sur le Pro, soit ~4 252 mAh, et potentiellement plus de 5 000 mAh sur le Pro Max - une première pour un iPhone), combinées à des optimisations d'iOS 27 (nettoyage du code legacy, réduction des processus en arrière-plan) et à une meilleure synergie matériel/logiciel.

Parmi les autres rumeurs persistantes (non directement confirmées dans la dernière note de Gurman, mais évoquées par d'autres analystes comme Jeff Pu, Ross Young ou des fuites chinoises) :

Une Dynamic Island plus discrète : possible réduction de sa taille, voire déplacement de la caméra selfie en haut à gauche et intégration sous l'écran de certains capteurs Face ID pour un affichage plus propre.

: possible réduction de sa taille, voire déplacement de la caméra selfie en haut à gauche et intégration sous l'écran de certains capteurs Face ID pour un affichage plus propre. Nouvelles couleurs : des teintes comme bordeaux, violet/pourpre, marron/café ou encore des finitions plus unifiées (moins de deux tons à l'arrière).

: des teintes comme bordeaux, violet/pourpre, marron/café ou encore des finitions plus unifiées (moins de deux tons à l'arrière). Autres évolutions mineures : un bouton Contrôle Caméra simplifié, plus de RAM, un téléobjectif amélioré, etc.

En clair, si les iPhone 18 Pro ne marqueront pas une rupture design ou fonctionnelle majeure, ces évolutions internes (puissance, modem, photo, batterie) pourraient en faire un excellent choix pour ceux qui recherchent la fiabilité et les raffinements plutôt qu'une révolution, surtout s'ils possèdent un iPhone datant de plusieurs années. En tout cas, nous attendons de pied ferme l'iPhone Fold avec son format iPad mini une fois ouvert.