Voici les 7 nouveaux produits Apple à venir en février / mars 2026

Après un début d’année relativement calme, Apple s’apprête à déclencher une vague massive de lancements dans les prochaines semaines. Bloomberg confirme qu’une série d’annonces majeures est imminente, touchant les gammes iPhone, iPad et surtout Mac. De fin février à mars, plusieurs appareils vont arriver... et plusieurs modèles actuels vont disparaître du catalogue. La valse comprend des Mac M4, Mac M5, iPad 11, iPad 12, iPhone 16e, iPhone 17e et plus encore.

Du Mac à gogo

Apple va présenter plusieurs nouveaux Mac et accessoires associés « au cours des prochaines semaines », comme le rappelle une nouvelle fois notre confrère Mark Gurman :

Un MacBook A18 Pro (pas cher)

Un MacBook Air M5

Des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max

De nouveaux écrans externes Mac

Le MacBook low-cost devrait arborer un écran légèrement inférieur à 13 pouces et sera proposé dans plusieurs couleurs vives et attrayantes. Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max arrivent après le lancement du modèle de base M5 à l’automne dernier. Le MacBook Air M5 sera une mise à jour technique (puce M5) sans grands changements de design, l'évolution majeure étant attendue pour un peu plus tard, avec la puce M6 et un écran OLED tactile. Enfin, Apple travaillerait sur au moins un nouvel écran externe pour Mac, avec un taux de rafraîchissement plus élevé et une meilleure qualité d’image.

Gurman avait déjà indiqué qu’Apple visait une sortie des nouveaux MacBook Pro pendant le cycle de mise à jour macOS 26.3, avec une annonce possible « dès la semaine du 2 mars ». Il confirme cette fois qu’Apple prépare bien un événement (ou une annonce) en mars.



Mais ce n’est pas tout : plusieurs autres produits sont également imminents :

Les appareils Apple qui vont disparaître

Avec cette vague de lancements, plusieurs modèles actuels vont être retirés de la vente ou discontinués très prochainement, Apple ayant l’habitude d’effacer rapidement les anciens produits de son catalogue :

L’iPhone 16e : les stocks s’épuisent déjà en magasin et il sera totalement arrêté dès l’arrivée de l’iPhone 17e.

L’iPad Air M3 : remplacé par le modèle M4 et retiré de la vente.

Les MacBook Pro M4 Pro et M4 Max (les versions haut de gamme actuelles) : les stocks diminuent rapidement en prévision des nouveaux M5 Pro et M5 Max.

L’Apple Studio Display actuel (sorti en 2022) : il sera progressivement remplacé par le ou les nouveaux écrans externes plus performants.

Un programme chargé

Les prochaines semaines (fin février et surtout mars 2026) s’annoncent très chargées pour les fans d’Apple. Le MacBook low-cost équipé de la puce A18 Pro pourrait devenir l’un des lancements les plus marquants de la firme dirigée par Tim Cook depuis longtemps, notamment pour le marché étudiant et les budgets plus serrés. Le retour d’un écran externe Mac modernisé est également très attendu dans une catégorie qu’Apple a longtemps délaissée, mais aussi les nouvelles tablettes et iPhone à prix accessible.



Qu’est-ce qui vous excite le plus dans cette salve de nouveautés ? Le MacBook coloré et abordable, les nouveautés de l’iPhone 17e, le nouvel iPad Air M4 ou le futur écran externe ? Dites-moi tout !