Le lancement des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max est proche selon MacRumors

Le lancement des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max semble très proche. Selon un revendeur Premium Apple contacté par nos amis de MacRumors, les stocks de MacBook Pro, en particulier les configurations haut de gamme, sont extrêmement bas. Cette pénurie est une pratique classique d’Apple (et des constructeurs en général) avant une nouvelle sortie : l’entreprise limite volontairement les approvisionnements des revendeurs pour éviter un surplus de machines obsolètes une fois les nouveaux modèles dévoilés.

Une énième confirmation

Cette information corrobore le rapport récent de Bloomberg, qui indiquait que ces MacBook Pro (noms de code J714 et J716) seraient lancés en même temps que macOS Tahoe 26.3, prévu pour février ou début mars 2026. Nous sommes le 4 février 2026, et la fenêtre se rapproche rapidement.

Un indice supplémentaire vient de la sortie, le 3 février 2026, de Xcode 26.3. Cette version intègre des outils de codage agentique développés avec Anthropic et OpenAI. Fait inhabituel : Apple a publié la Release Candidate de son IDE sans diffuser ceux d’iOS 26.3 ni de macOS 26.3. Or, Apple a déjà retardé la publication de la RC de macOS (quelques jours à une semaine) lorsque celui-ci contenait des informations sensibles, comme les identifiants de nouveaux modèles.



Des précédents confirment ce schéma :

Avant les Mac M3 d’octobre 2023 (macOS 14.1 RC retenu jusqu’après l’annonce) ;

Avant les premiers Mac M1 en novembre 2020 ;

Avant le Mac mini M2 en octobre 2022.

Dans chaque cas, les RC d’iOS et Xcode sont sortis en premier, macOS suivant après la présentation du matériel. Le fait que ni iOS ni macOS 26.3 n’aient encore de RC laisse penser à une annonce imminente - potentiellement dès les prochains jours - suivie de la publication des versions finales.



Apple a déjà renouvelé le MacBook Pro 14 pouces de base avec la puce M5 fin 2025, mais les versions Pro et Max (14 et 16 pouces haut de gamme) attendent toujours leur tour.



Tous les signaux convergent : les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max devraient arriver très prochainement, complétant ainsi la gamme M5. Et si vous êtes patients, attendez le MacBook Pro M6 qui apportera un écran OLED et tactile à la fin de cette année !