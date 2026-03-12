MacBook Air OLED en 2029, après le MacBook Pro OLED selon Bloomberg

Selon les dernières informations de Bloomberg, Apple prévoit bel et bien d'équiper le MacBook Air d'un écran OLED, mais cette mise à jour majeure n'arrivera pas avant plusieurs années. Autant dire que même le MacBook Air M6 à venir n'en profitera pas.

Deux à trois ans d'attente

Le MacBook Air ne passera pas à l'OLED avant 2028 au plus tôt, et potentiellement 2029 selon Ming-Chi Kuo. Bloomberg confirme que l'upgrade OLED pour le MacBook Air est prévu pour le modèle 2028, en raison du coût élevé des grands écrans OLED de haute qualité. Apple priorise les appareils premium avant les modèles milieu de gamme comme l'Air. Logique.

D'abord le MacBook Pro OLED et tactile

Le MacBook Pro recevra en premier la technologie OLED, combinée à un écran tactile (touchscreen). Ming-Chi Kuo et Bloomberg s'accordent sur une sortie entre fin 2026 (Q4 2026) et début 2027 (Q1 2027).



Ce redesign majeur inclura un châssis plus fin et léger, un affichage OLED avec meilleur contraste, noirs profonds, angles de vision larges, efficacité énergétique accrue, et une interface macOS adaptée au toucher (gestes pinch-to-zoom, contrôles agrandis).

Avantages des écrans OLED sur Mac

Les écrans OLED offrent un contraste supérieur aux LCD et mini-LED actuels des Mac, avec des couleurs plus riches, des noirs parfaits (pixels éteints), une meilleure efficacité énergétique (idéal pour l'autonomie), et des angles de vision excellents.



Apple a déjà introduit l'OLED sur les Apple Watch en 2015, iPhone en 2017 et iPad Pro M4 en 2024.



La firme américaine adopte progressivement l'OLED sur ses lignes premium avant les modèles plus accessibles : iPad Pro (déjà fait), iPad mini (cette année), MacBook Pro (2026-2027), iPad Air (2027), MacBook Air (2028-2029). Le MacBook Air actuel (M5 en 2026) restera sur LCD, sans rumeur d'intermédiaire mini-LED.



Qui attend l'OLED sur MacBook ?