Commande de MacBook M4 Max annulée ? Apple vous offre un M5 Max à la place

Apple vient de lancer ses MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, et certains clients ont eu la surprise de leur vie sans même l'avoir demandé. Quelques jours avant l'annonce officielle, plusieurs acheteurs avaient passé commande de configurations M4 Max, parfois très haut de gamme. Résultat : Apple a annulé leurs commandes et les a automatiquement remplacées par des équivalents M5 Max, au même prix.

Une mise à niveau automatique inattendue

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont partagé leur étonnement face à cette situation. L'un d'eux avait commandé un MacBook Pro 14 pouces M4 Max avec 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU, 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage. En consultant son suivi de commande, il a constaté l'annulation, rapidement remplacée par un modèle M5 Max aux spécifications équivalentes. Un autre acheteur, dont la commande était en traitement depuis mi-février, a vu le même scénario se dérouler sans même recevoir d'email d'Apple au moment du changement.

Ce genre de geste est rarissime dans l'industrie tech. On imagine mal un constructeur PC faire pareil avec une commande en cours. Apple semble avoir décidé de ne plus écouler ses anciens stocks M4, préférant orienter tous les envois vers la nouvelle génération, y compris pour les commandes déjà validées. Le but est d'aussi d'éviter des retours client qui feraient perdre beaucoup d'argent, surtout quand on connait le prix de la mémoire en ce moment et qui ne pourrait être recyclée dans un autre Mac.

Ce que change l'architecture Fusion

Au-delà de l'anecdote sympathique, ce basculement rapide vers le M5 s'explique aussi par la volonté d'Apple de pousser sa nouvelle architecture Fusion, introduite avec les puces M5 Pro et M5 Max. Concrètement, les dies CPU et GPU sont désormais intégrés dans un même package, ce qui réduit la résistance électrique, améliore la dissipation thermique et optimise les coûts de fabrication. Ce n'est pas une simple évolution de fréquence ou de gravure, mais une refonte de l'agencement physique des composants.

Un troisième utilisateur a même vu sa commande de MacBook Air M4 transformée en MacBook Air M5, lancé simultanément. Difficile de savoir si cette pratique sera généralisée à toutes les commandes en attente, mais les premiers retours sont unanimes : les clients concernés sont ravis.

Pour ceux qui n'ont pas encore commandé, les nouveaux MacBook Pro M5 Pro et Max sont disponibles à partir de 2499 euros en France.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.