MacBook A18 Pro : quels seront les compromis du Mac entrée de gamme d'Apple ?

Apple s'apprête à dévoiler un nouveau MacBook d'entrée de gamme la semaine prochaine. Si vous cherchez une machine abordable pour des tâches courantes, marquez la date du 4 mars dans votre calendrier. Pour proposer un tarif attractif et concurrencer les Chromebooks sur le marché de l'éducation, l'entreprise a logiquement dû faire quelques concessions. Une récente fuite de code issue d'une version de test de macOS Tahoe nous donne une idée précise des ajustements matériels prévus pour ce modèle inédit.

Un écran et un design axés sur l'essentiel

Ce futur ordinateur portable, doté d'un écran d'environ 13 pouces, laisse de côté certaines options premium pour réduire les coûts de production. Vous ne bénéficierez pas de la fonction True Tone, qui adapte automatiquement les couleurs à l'éclairage de votre pièce. La luminosité maximale devrait également être inférieure aux 500 nits proposés par le MacBook Air actuel.

Du côté de la saisie, le clavier perdrait son rétroéclairage. C'est un choix pragmatique qui rappelle la conception du Magic Keyboard destiné à l'iPad standard. En contrepartie de ces limitations techniques, Apple miserait sur un design attrayant. Le châssis en aluminium serait décliné en plusieurs coloris vifs, comme le jaune, le vert ou le rose, offrant un clin d'œil assumé aux célèbres iBook du début des années 2000.

Puce A18 Pro et connectivité allégée

Sous le capot, Apple délaisse ses puces de la série M. Ce Mac fonctionnera grâce à la puce A18 Pro, le même moteur qui équipe l'iPhone 16 Pro, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Les options de stockage se concentreront sur 256 Go et 512 Go, avec des vitesses de lecture et d'écriture revues à la baisse par rapport au reste de la gamme. Une configuration spécifique de 128 Go pourrait même être réservée exclusivement aux établissements scolaires. Enfin, on ne sait pas encore si Apple prévoit de passer à 16 Go de RAM à travers le configurateur.

La connectivité subit elle aussi un régime minceur. Au lieu d'intégrer la puce maison N1 pour le Wi-Fi 7, Apple se tournerait vers un composant MediaTek, limitant ainsi la prise en charge des dernières normes sans fil. Enfin, il faudra faire une croix sur la charge rapide, le port MagSafe et le support direct des casques audio à haute impédance.



Le positionnement de ce Mac reste le point le plus débattu. Si les premières rumeurs évoquaient un tarif autour de 500 dollars, la hausse globale du prix de la mémoire et des composants pour batteries complique l'équation financière d'Apple. Les estimations actuelles tablent plutôt sur un prix de départ situé entre 599 et 799 dollars.



Rendez-vous à partir 4 mars sur iSoft pour tout savoir sur ce nouveau MacBook !