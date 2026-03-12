Un ancien patron de Windows séduit par le MacBook Neo

Steven Sinofsky, ancien président de chez Windows, s'est offert un MacBook Neo le jour de sa sortie et reconnaît immédiatement le talent d'Apple avec cette machine.

Le MacBook Neo impressionne… même chez un ancien patron de Windows

Le MacBook Neo d’Apple continue de faire parler dans l’industrie informatique. Cette fois, c’est Steven Sinofsky, ancien président de la division Windows (8) chez Microsoft, qui s’est montré particulièrement impressionné par le nouveau Mac d’entrée de gamme d’Apple.

Dans un message publié sur le réseau social X, il explique avoir acheté l’ordinateur et l’avoir utilisé pendant plusieurs heures. Son verdict est très positif. Selon lui, Apple a réussi à créer un produit extrêmement convaincant malgré quelques compromis techniques.

D’après Sinofsky, le MacBook Neo parvient à offrir une expérience solide pour un prix particulièrement agressif. La machine est vendue à partir de 699 €, ce qui en fait un prix ultra compétitif sur le marché.

Il estime que les limitations souvent évoquées par les critiques, comme les 8 Go de mémoire unifiée ou l’absence de certains ports, sont finalement peu gênantes dans l’usage quotidien. Selon lui, ces compromis passent presque inaperçus pour l'immense majorité des utilisateurs.

L’ancien dirigeant explique même que l’ordinateur pourrait facilement devenir le principal ordinateur de nombreux utilisateurs. Il affirme également que le MacBook Neo n’a pas besoin d’évoluer beaucoup pour rester compétitif dans les années à venir.

Les difficultés de Microsoft

Cette prise de position s’accompagne aussi d’une réflexion sur les tentatives passées de Microsoft dans le domaine des processeurs ARM. Lorsqu’il dirigeait la division Windows, Sinofsky avait soutenu le lancement de la Surface RT, une tablette fonctionnant sur processeur ARM. L’objectif était déjà de proposer des appareils plus économes en énergie et plus proches du fonctionnement des smartphones.

Mais la stratégie de Microsoft était différente de celle d’Apple. L’entreprise a conservé deux plateformes distinctes avec d’un côté les machines x86 traditionnelles et de l’autre les appareils ARM. Les utilisateurs de Windows ARM devaient souvent installer des versions spécifiques des applications et la compatibilité logicielle restait limitée.

À l’inverse, Apple a choisi une transition beaucoup plus radicale avec Apple Silicon. Toute la gamme Mac est passée sur des puces ARM, tout en maintenant la compatibilité avec les logiciels existants grâce à des technologies de traduction logicielle.

Selon Sinofsky, cette approche globale a permis d’éviter la confusion qui a longtemps freiné les machines Windows ARM et de proposer aujourd'hui une machine redoutable.

