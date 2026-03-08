L’iMac 2026 arriverait avec une nouvelle palette de couleurs

  Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)
iMac m4 iconApple préparerait une nouvelle évolution esthétique de l’iMac pour 2026. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine génération du tout-en-un d’Apple pourrait introduire des coloris inédits, une première vraie refonte après cinq ans d'existence.

L'iMac 2026 offrirait des nouveaux coloris

Apple prépare une mise à jour visuelle de son iMac, et selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine génération du tout-en-un se distinguera par une sélection de couleurs inédites. Ce serait la première vraie évolution chromatique de la machine depuis cinq ans.

Depuis son redesign radical de 2021, l’iMac adopte un traitement bicolore reconnaissable : la face arrière de l’aluminium et le pied affichent une teinte franche et saturée, tandis que le bandeau inférieur de la façade opte pour une version pastel de cette même couleur. Le cadre de l’écran, lui, reste blanc sur tous les modèles. Ce parti pris esthétique place l’iMac dans une catégorie à part dans la gamme Mac, bien loin de la sobriété d’un Mac mini ou d’un MacBook Pro.

Avec l’iMac M1 en 2021, Apple proposait sept teintes : bleu, vert, rose, jaune, orange, violet et argent. Ces coloris ont été reconduits à l’identique lors du passage au M3 en 2023. En 2024, une légère recalibration des tons a eu lieu sans changer la liste : le bleu plus saturé, le vert plus vif, le rose plus intense, le jaune plus chaud, l’orange plus profond et le violet plus sombre. Des ajustements subtils, mais perceptibles côte à côte.

Pour 2026, Gurman indique qu’Apple ira plus loin en renouvelant véritablement la palette. Il ne précise pas si de nouvelles teintes feront leur entrée, si certaines disparaîtront, ou si l’ensemble sera simplement repensé dans un esprit différent. La question des bordures d’écran, critiquées par une partie des utilisateurs qui préféreraient un cadre noir plus neutre, reste entière.

Côté calendrier, le nouvel iMac n’est pas imminent. Gurman situe son arrivée après le renouvellement du Mac Studio, attendu vers le milieu de l’année 2026. Les amateurs du tout-en-un coloré d’Apple devront donc patienter encore quelques mois avant de découvrir le nouveau visage de la machine. Cela pourrait même attendre début 2027.

