Apple ne fait jamais les choses à moitié en matière de puissance. Pour son écran Apple Pro Display XDR, la marque a intégré une puce dernier cri, encore plus puissante que celle de son nouveau MacBook, a-t-on remarqué à la rédaction. Résultat : cet écran est, sur le papier, doté d’un silicium plus performant que celui d’un ordinateur complet.

Le Studio Display XDR a une puce plus puissante que le MacBook Neo

Apple vient de valider officiellement une situation pour le moins paradoxale : le nouveau Studio Display XDR embarque une puce A19 Pro, tandis que le MacBook Neo se contente d’une A18 Pro. En d’autres termes, un écran est aujourd’hui plus puissant, sur le plan du silicium, qu’un Mac à part entière.



Ce renversement de logique mérite qu’on s’y attarde. Le MacBook Neo est une machine autonome : il a un processeur, de la mémoire, un système de refroidissement, une batterie, un clavier, un trackpad. Le Studio Display XDR, lui, est un périphérique. Il ne fait rien sans un Mac branché dessus. Et pourtant, c’est lui qui dispose de la génération de puce la plus récente et surtout la plus puissante.

La raison d'une puce aussi puissante dans un écran

Alors, à quoi sert concrètement cette A19 Pro dans un écran ? Apple l’utilise pour plusieurs fonctions qui n’ont rien à voir avec l’affichage pur. La puce gère le traitement de la caméra Center Stage, qui recadre automatiquement l’image lors des appels vidéo. Elle pilote le système de réduction de bruit du microphone intégré, ainsi que le traitement audio des six haut-parleurs qui équipent le Studio Display XDR.



Elle assure également la gestion thermique de l’écran et, potentiellement, des fonctionnalités d’intelligence artificielle locale liées à la connectivité avec le Mac hôte. Sans oublier qu’il faut aussi justifier le prix de cet écran destiné aux professionnels, qui débute à 3 499 €, et qui pourrait ne pas être renouvelé avant quatre à cinq ans.

Compatibilité des deux

Le MacBook Neo est bien compatible avec le Studio Display d’Apple, comme confirmé officiellement.

Cependant, à cause de sa puce A18 Pro, il est limité à une sortie 4K 60 Hz, ce qui empêche d’exploiter la résolution 5K et le 120 Hz de l’écran. Dommage !