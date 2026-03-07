MacBook Neo : trois choix de conception qui le rendent unique

Apple a fait de son mieux pour proposer un Mac à 700 €. Résultat, certains choix de conception donnent au MacBook Neo des caractéristiques particulières, dont trois principales.

MacBook Neo : trois options uniques pour un Mac pas comme les autres

À 699 €, le MacBook Neo n’est pas seulement le Mac le moins cher jamais vendu. C’est aussi un appareil qui cumule trois "innovations" inédites dans l’histoire d’Apple, chacune méritant qu’on s’y arrête.

Une puce A-series sur MacBook : une première historique !

La première porte sur la puce. Le MacBook Neo est le premier MacBook à tourner sur un chip A-series issu d’un iPhone, en l’occurrence l’A18 Pro. Mais il ne s’agit pas exactement de la même version que celle de l’iPhone 16 Pro : là où ce dernier embarque un GPU à 6 coeurs, le MacBook Neo dispose d’une variante à 5 coeurs. Apple a donc taillé une nouvelle déclinaison du silicium spécifiquement pour ce produit, une première dans la gamme.

Un trackpad différent et plus rentable pour Apple

La deuxième concerne le trackpad. Apple maîtrise la surface tactile depuis le MacBook Air original de 2008, qui avait imposé une nouvelle norme avec son pavé multi-touch. L’entreprise avait ensuite abandonné le clic mécanique au profit d’une simulation haptique, donnant l’illusion d’un vrai clic n’importe où sur la surface. Le MacBook Neo rompt avec cette approche et embarque un nouveau trackpad doté d’un vrai clic physique, mais conçu pour répondre sur toute la surface et non uniquement dans sa partie basse comme sur les anciens modèles. Une hybridation inattendue mais visiblement financièrement avantageuse pour la marque.

La raison d'un port USB 2 un peu vieillot

La troisième différence est plus discrète mais tout aussi significative sur le plan technique : le MacBook Neo est le premier appareil Apple équipé d’une puce A-series à proposer plusieurs ports de données. Tous les iPhone et iPad n’ont jamais eu qu’un seul connecteur, qu’il s’agisse du 30 broches, du Lightning ou de l’USB-C. Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C, même si l’un d’eux est limité aux débits USB 2 et ne prend pas en charge les écrans externes. C’est une contrainte réelle, mais elle n’enlève rien au caractère historique de cette configuration.

Disponible en précommande, le MacBook Neo sera mis en vente à partir du mercredi 11 mars 2026. Déjà victime de son succès, certaines configurations ne sont plus disponibles pour une livraison à cette date. Il faudra désormais patienter une à deux semaines supplémentaires.

