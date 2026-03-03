MacBook Neo : le nom du MacBook abordable d’Apple fuite avant l’annonce

Oups ! Apple semble s’être vendu la mèche 24 heures avant l’heure. Si tout se déroule comme prévu, la firme à la pomme présentera demain à 15 h le MacBook Neo, ce modèle d’entrée de gamme très attendu, dont le prix tournerait autour de 700 €.

MacBook Neo : Apple se trahit à la veille d’une grande annonce

Apple vient de commettre une bévue rare. Un document réglementaire portant le nom “MacBook Neo” est apparu brièvement sur le site officiel d’Apple, dans la section de conformité européenne, avant d’être discrètement retiré. Une fuite involontaire, mais suffisamment parlante pour que le nom du prochain MacBook d’entrée de gamme semble désormais confirmé.



Ce MacBook Neo serait l’appareil très attendu sous le nom de code MacBook A18 Pro, un ordinateur portable pensé pour démocratiser l’accès à la gamme Mac avec un tarif plus accessible que le MacBook Air. Attendu depuis plusieurs mois par la communauté Apple, il représenterait une nouveauté inédite dans la gamme : un MacBook taillé pour le grand public, équipé d’une puce de la famille iPhone plutôt que d’une puce Mac traditionnelle, et disponible dans plusieurs coloris vifs selon les rumeurs.

Le timing de cette fuite est particulièrement savoureux. Apple vit en ce moment l’une de ses semaines d’annonces les plus chargées depuis longtemps. Lundi 2 mars, la firme a dévoilé l’iPhone 17e et un nouvel iPad Air. Mardi 3 mars, c’est au tour du MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max de prendre les projecteurs, accompagné par deux Studio Display et un MacBook Air. Si le calendrier tient, le MacBook Neo serait donc la dernière pièce de ce triptyque, annoncée ce mercredi 4 mars en clôture de trois jours d’annonces intensives.



