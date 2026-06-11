Le MacBook Pro / Ultra M6 à écran tactile confirmé à 100 % par Instant Digital

C’est désormais officiel au pays des « leakers » : Apple prépare bien son premier MacBook à écran tactile. Le réputé Instant Digital a affirmé ce jour sur Weibo que le projet est « 100 % confirmé » grâce à des informations provenant directement de la chaîne d’approvisionnement.

Un lancement attendu fin 2026 / début 2027

D’après les dernières rumeurs concordantes :

Le premier MacBook tactile devrait arriver fin 2026 ou début 2027.

Il s’agirait des nouveaux MacBook Pro 14" et 16", potentiellement rebaptisés MacBook Ultra.

Il intégrera un écran OLED tactile, une puce M6 Pro / M6 Max, une Dynamic Island (fini l’encoche), et un design encore plus fin.

Ce serait un véritable tournant pour Apple, qui refusait depuis plus de 15 ans l’idée d’un Mac tactile. Steve Jobs lui-même avait expliqué en 2010 que « les surfaces tactiles ne veulent pas être verticales » à cause de la fatigue du bras.

macOS 27 déjà préparé pour le tactile

Apple n’a pas attendu le nouveau hardware pour préparer le terrain. Avec macOS 27 Golden Gate, le système devient beaucoup plus « touch-friendly » :

Support amélioré du Sidecar avec interaction tactile directe via iPad

Nouveaux gestes optimisés

Pull to refresh déjà intégré

Selon Mark Gurman, Apple ne veut pas faire un « iPad avec clavier », mais un Mac « touch-friendly, pas touch-first » : on pourra utiliser indifféremment le trackpad, la souris ou le doigt selon la situation.

Un changement stratégique majeur

Ce passage au tactile intervient alors qu’Apple semble vouloir repositionner son haut de gamme. Après les difficultés rencontrées par le Vision Pro, la marque mise visiblement sur une convergence plus forte entre ses plateformes pour séduire à la fois les utilisateurs pros et ceux qui apprécient la simplicité du tactile.



Êtes-vous impatient de voir un MacBook Ultra avec écran tactile ou préférez-vous qu’Apple reste fidèle à la philosophie actuelle ? L'iPad Pro pourrait voir ses ventes fondre selon nous...