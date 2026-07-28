Les écrans OLED du premier MacBook Ultra tactile seraient exclusivement fournis par Samsung

Selon un rapport du média coréen The Elec, Apple compterait exclusivement sur Samsung Display pour les écrans OLED tactiles de ses prochains MacBook Ultra complètement repensés.

Une production exclusive chez Samsung

Les dalles de 14 et 16 pouces seraient fabriquées sur la ligne OLED de génération 8.6 de l’usine Samsung d’Asan, en Corée du Sud. La production de masse devrait démarrer vers le mois d’août, avec un volume initial estimé à environ 250 000 panneaux.

Apple n’aurait pas retenu LG Display ni le chinois BOE pour le développement de ces écrans, en raison de problèmes de rendement. Samsung resterait donc le fournisseur unique pour cette première génération.

Un MacBook Pro très attendu

Ces écrans OLED tactiles s’inscrivent dans une refonte majeure des MacBook Pro haut de gamme, souvent appelés MacBook Ultra par les rumeurs. Parmi les autres nouveautés évoquées :

Puces M5 Pro et M5 Max (pas de M6 !)

et (pas de M6 !) Design plus fin

Disparition de l’encoche au profit d’une Dynamic Island

Interface macOS 27 optimisée pour le tactile

Certains rumeurs évoquent donc même un possible branding "MacBook Ultra".

Calendrier encore flou

Mark Gurman de Bloomberg a plusieurs fois indiqué que ces modèles 14 et 16 pouces pourraient arriver entre fin 2026 et début 2027. Sa dernière estimation penche davantage vers début 2027, notamment à cause de la pénurie mondiale de puces.

Si ces informations se confirment, Apple s’apprêterait à proposer ses premiers MacBook Pro OLED entièrement tactiles, une évolution majeure pour la gamme.

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