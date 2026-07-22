Nouvel iMac M5/M6 attendu cette année, la version OLED un peu plus tard

Apple finalise actuellement un nouvel iMac qui devrait sortir avant la fin de l’année 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce modèle fait partie des onze nouveaux Mac que la marque prévoit de lancer au cours des deux prochaines années. Tout un programme !

Une mise à jour attendue

Le prochain iMac bénéficiera logiquement d’une puce plus récente, même si Gurman n’a pas précisé s’il s’agira d’un M5 ou du futur M6. Apple n’a jamais équipé ses iMac de puces « Pro » ou « Max » haut de gamme. L’appareil devrait conserver sa dalle LCD de 24 pouces, sans changement majeur de design annoncé pour l’instant.

Cependant, Apple travaillerait déjà sur une version ultérieure équipée d’un écran OLED, qui arriverait « un peu plus tard ».

Deux ans après le dernier modèle

Le dernier iMac en date, équipé d’une puce M4, avait été présenté en octobre 2024. Il n’avait pas reçu de mise à jour avec un M5 l’année dernière, ce qui fait de cette nouvelle version la première véritable actualisation depuis deux ans. L’iMac continuera à être proposé en deux configurations, avec des différences de cœurs CPU/GPU et de connectivité.

Rappelons qu’Apple avait arrêté les iMac Pro et les modèles 27 pouces à base Intel en 2021-2022. Depuis, la gamme se limite au format compact de 24 pouces. Les rumeurs d’un retour d’un iMac Pro plus grand (au moins 30 pouces) reviennent régulièrement, mais rien n’a été confirmé à ce jour.

Une hausse de prix récente

Apple a augmenté le prix de tous ses Mac le mois dernier en raison de la flambée des coûts des composants mémoire. En France, l’iMac démarre désormais à 1 719 € au lieu de 1 499 €.

On attendra avec impatience les prochaines informations pour connaître la date précise de sortie et les performances réelles de ce nouvel iMac.

Vous envisagez de passer à un nouvel iMac cette année ? Ou vous préférez attendre la version OLED ?