Le MacBook Air victime de la pénurie mondiale de mémoire

Le MacBook Air devient difficile à trouver. En cause, une pénurie mondiale de mémoire DRAM alimentée par la demande explosive des datacenters dédiés à l'IA. Conséquence : des stocks qui fondent, des délais de livraison qui s'allongent et une pression croissante sur les prix du portable le plus populaire d'Apple.

Le MacBook Air se fait rare à cause du RAMageddon

Trouver un MacBook Air M5 en stock devient un vrai défi. Pas à cause d'un engouement soudain ou d'une sortie imminente, mais parce que la crise mondiale des puces mémoire, alimentée par la course à l'IA, frappe désormais le Mac le plus vendu d'Apple.



L'information vient de Mark Gurman chez Bloomberg : les rayons se vident. Sur le site officiel d'Apple, les délais de livraison glissent vers la deuxième quinzaine d'août, voire septembre selon la configuration choisie. Les revendeurs tirent la sonnette d'alarme et décrivent une tension sur les stocks comme ils n'en ont jamais vu.

Ce n'est pas une surprise totale. La pénurie avait déjà frappé le Mac mini et le Mac Studio plus tôt dans l'année, provoquant de longs délais sur ces machines nettement moins populaires. Le fait qu'elle atteigne aujourd'hui le MacBook Air marque un changement d'échelle. Ce modèle représente des volumes considérables et son indisponibilité aura un impact direct sur les ventes du trimestre. Apple a d'ailleurs déjà prévenu lors du dernier appel aux résultats que les contraintes d'approvisionnement allaient s'aggraver au cours du trimestre de septembre.



La cause est connue : Samsung, SK Hynix et Micron, qui contrôlent l'essentiel de la production mondiale de mémoire DRAM, ont massivement réorienté leurs capacités vers la mémoire haute performance destinée aux datacenters d'IA. Résultat, les prix ont explosé de près de 98 % en 2026, et les analystes anticipent encore 58 à 63 % de hausse supplémentaire dans les mois à venir. Le phénomène a même un surnom dans l'industrie : le RAMageddon.



Une seule chose à retenir, le MacBook Air coûte plus cher et se fait désormais de plus en plus rare...