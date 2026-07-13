Le Mac Studio M5 Ultra arrive avec 768 Go de RAM, puis la M7 Ultra avec 1,5 To

Selon les dernières informations de Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple prépare une version du M7 Ultra capable de supporter jusqu’à 1,5 To de mémoire unifiée. Un saut impressionnant qui permettrait enfin à Apple Silicon d’égaler la configuration maximale du Mac Pro Intel de 2019. Mais en attendant, place à la M5 Ultra sur le Mac Studio avant la fin de l’année et un premier record.

Pourquoi c’est une grande nouvelle

Jusqu’à présent, la quantité de RAM sur les Mac Apple Silicon était limitée par la conception même des puces (la RAM est soudée directement sur le die du processeur). Cela offre des vitesses de transfert exceptionnelles grâce à la mémoire unifiée entre le CPU, le GPU et autre Neural Engine, mais impose aussi une limite technique.



Avec la puce M5 Ultra, Apple va proposer 768 Go de RAM en option, soit un nouveau record pour un SoC Apple Silicon. Cette configuration sera exclusivement réservée au Mac Studio 2026 que l’on devrait découvrir vers octobre ou novembre de cette année.

Ensuite viendra la M7 Ultra, environ un an plus tard. En sautant la M6 Ultra, Apple franchira un cap majeur. Gurman indique que la puce est déjà conçue pour supporter jusqu’à 1,5 To, soit le double de ce qui est prévu pour la M5 Ultra. Alors que les Mac de bureau sont prisés par les amateurs d’IA en local, la firme de Cupertino souhaite clairement aller plus loin et en faire, de fait, l’option la plus évidente pour ces tâches.



Cependant, la disponibilité finale dépendra des pénuries actuelles de mémoire. Ainsi que le coût.

Le calendrier des mises à jour RAM

Fin 2026 : Mac Studio avec M5 Ultra jusqu’à 768 Go de RAM (nouveau record pour Apple Silicon)

: Mac Studio avec M5 Ultra jusqu’à 768 Go de RAM (nouveau record pour Apple Silicon) 2027/2028 : M7 Ultra avec potentiellement 1,5 To de RAM

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu’Apple a déjà commencé à réduire les options sur les modèles actuels : les configurations 512 Go et 256 Go du M3 Ultra Mac Studio ont été supprimées, ne laissant plus que 96 Go sur le haut de gamme.

Le prix risque d’être très élevé

D’après les tarifs actuels d’Apple (environ 25 $ par Go supplémentaire), passer d’une configuration de base (128 Go) à 1,5 To pourrait coûter plus de 35 000 $ rien que pour la RAM, imaginez en euros. Un tarif réservé aux professionnels et entreprises ayant des besoins extrêmes (IA, rendu 3D, calcul scientifique…).

Cette évolution montre qu’Apple continue d’investir massivement sur les machines haut de gamme pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, tout en repoussant les limites de la mémoire unifiée.

Vous seriez prêt à payer un tel prix pour 1,5 To de RAM ?